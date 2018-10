L’incidente mortale sulla strada statale 114, in prossimità dello svincolo autostradale di Belvedere dell’autostrada Siracusa-Catania in direzione Siracusa, è avvenuto intorno alle 9.15. A perdere la vita un 25enne di Belpasso (Catania), Francesco Mario Marco Nicoloso.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale, il giovane, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, sbandando più volte e finendo contro alcune barriere sul lato sinistro, nella corsia di sorpasso. Fortunatamente nessun messo sopraggiungeva in quel momento.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno cercato di prestare le prime cure alla vittima, ma il 25enne è deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi.