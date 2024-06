i dati di confindustria

Torna a correre il turismo in Sicilia che tra le regioni in Italia è quella che conta un incremento maggiore di presenze rispetto al 2022 ed ai valori pre Covid.

La Sicilia cresce con Lombardia e Lazio

Nell’isola si registra, secondo i dati forniti dal ministero del Turismo, un aumento del 13,9% anche se è dietro rispetto alla Lombardia, che si è attestata con un più 16,8%, ed al Lazio (più 25,3%). La differenza tra l’isola e le altre due regioni la fanno le loro metropoli, Roma e Milano, che sono un polo di attrazione straordinario sotto l’aspetto turistico.

I dati sulle presenze, il Nord in testa

In merito ai dati sulle presenze nel 2023, il primato spetta al Veneto, con il 15,9%, poi ci sono Trentino Alto Adige (12,4%), Toscana, Lombardia e Lazio mentre la prima regione del Sud Italia è la Campania.

I dati di Confindustria

“Come riportano i dati odierni del Ministero del Turismo, tra le Regioni che registrano un incremento superiore alla media nazionale c’è la Sicilia (+13,9%), dove le presenze turistiche sono aumentate di più rispetto al panorama nazionale” dice la presidente della Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa Patrizia Candela

Come aumentare le presenze, meglio il turismo ricco

Il tema è di portare più visitatori e la presidente di Confindustria Turismo di Siracusa, per quanto concerne Siracusa, sostiene che serve puntare sul turismo di qualità, che, in poche parole, significa visitatori ricchi, attratti dalle bellezza del patrimonio storico ed artistico, e che scelgono alberghi tra i 4 ed 5 stelle.

“Ora, però, la sfida non è solo quella di aumentare – dice Candela – il numero delle presenze, quanto piuttosto di puntare sempre più su un turismo di qualità nella nostra città e nell’intera provincia di Siracusa e dunque puntare su offerte turistiche in grado di soddisfare, in modo sostenibile, ogni tipo di esigenza”.

Servizi ed infrastrutture

La parola d’ordine, per Confindustria, è il turismo sostenibile. “Ciò significa migliorare la logistica e i collegamenti verso – dice Candela – e all’interno della nostra isola e incentivare la nascita di infrastrutture di livello, per poter innalzare il brand della nostra offerta e proporre ai turisti esperienze immersive, attirando più risorse sui nostri meravigliosi territori. Vogliamo non soltanto picchi di presenze, ma una costante crescita sia di numeri che di qualità” .