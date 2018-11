quattro gli appuntamenti

Ad Avola Antica in provincia di Siracusa proprio nel cuore della Rinomata Riserva Orientata del Cassibile, si rinnova una delle manifestazioni più longeve della Sicilia.

Tradizione, storia e sapori: questi gli ingredienti fondamentali della XXVI Edizione del Presepe Vivente che si terrà nel pittoresco e suggestivo piazzale adiacente alla meravigliosa ‘terrazza’ che si affaccia proprio sui Laghetti di Cavagrande del Cassibile.

Saranno oltre sessanta gli interpreti che animeranno le varie botteghe di antiche arti e mestieri – come la lavandaia, il fabbro, il falegname, il massaro, le ricamatrici, ect – allestite all’interno delle caratteristiche casette realizzate in legno e in pietra, che si snodano lungo il percorso che attraverserà l’intero borgo ricreato a dovere, fino a giungere alla grotta della Natività.

Sono quattro gli appuntamenti per questa edizione: si parte martedì 25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e si replica mercoledi 26 dicembre e martedì 1 gennaio sempre dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per finire con l’ultimo appuntamento che sarà giorno 6 gennaio nelle stesse ore con la tradizionale sfilata dei re Magi.

In 26 anni di Presepe Vivente sono state innumerevoli le presenze registrate di visitatori accorsi da tutta la Sicilia, dalle varie regioni d’ Italia e anche dall’estero. Un successo che testimonia e gratifica quanti, negli anni, hanno contribuito a realizzare innanzitutto un vero e proprio laboratorio urbano di recupero di antiche tradizioni, saperi e sapori.

Il Presepe Vivente di Cavagrande, è strutturato “a percorso” dove sarà possibile attraversare i luoghi allestiti scoprendo di volta in volta le varie scene di vita quotidiana di quel tempo.

I visitatori avranno anche modo di degustare alcuni prodotti tipici del territorio, si scalderanno con la ricotta calda e i legumi distribuiti sempre lungo il percorso, potranno accarezzare gli asinelli, bere del vino locale, assaggiare dell’ottimo pane casereccio, ect tutto nel pieno spirito natalizio.

La manifestazione è organizzata a cura dell’Associazione Turistico Culturale Cavagrande e in collaborazione con un ristorante locale.

Pagina ufficiale Facebook ‘Presepe Popolare Vivente Cavagrande del Cassibile’