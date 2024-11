all'istituto archimede di siracusa

Un atto di vandalismo è quello che sembra essere stato portato a termine nella notte all’interno della sede dell’istituto comprensivo Archimede, in via Caduti di Nassiriya.

Il raid

Sono stati presi di mira i locali della presidenza e gli uffici amministrativi: dagli schedari sono state prelevate le documentazioni e gettate per terra ma non è ancora chiaro se manca qualche atto, questo lo si comprenderà nelle prossime ore non appena sarà fatta la conta dei danni.

I danni

Per quanto concerne le aule non sono state toccate, evidentemente l’obiettivo dei vandali sarebbe stato di intralciare il lavoro della dirigenza scolastica ma sono in corso delle verifiche per svelare se, contestualmente, sono stati portati via i soldi contenuti in una cassetta.

Le indagini

Ad accorgersi della presenza dei vandali è stato il personale della scuola e delle vicenda sono state informate le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid.

Le telecamere della zona potranno consentire di verificare non solo l’orario in cui i responsabili sono entrati in azione ma anche il numero dei vandali. L’altro aspetto da chiarire sono le modalità con cui cui i responsabili hanno fatto il loro ingresso nell’istituto, se, insomma, hanno danneggiato l’ingresso o qualche finestra, ma questo saranno gli inquirenti a stabilirlo.