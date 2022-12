la donna costretta alle cure in ospedale

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 37 anni, di origine nordafricana, accusato di tentata violenza sessuale, minaccia aggravata e lesioni.

La relazione sentimentale

La vittima è una donna di 30 anni, anche lei straniera, ma, secondo alcune fonti investigative, i due non erano conviventi ma avrebbero avuto una fugace relazione sentimentale. Solo che il 37enne avrebbe voluto riallacciare i rapporti con la trentenne che, a quanto pare, non avrebbe voluto affatto saperne di stare con quell’uomo, del resto, in alcune occasioni, sarebbe stato molto aggressivo con lei.

La tentata violenza a Cassibile

Sarebbe diventato ossessivo e così avrebbe provato a trovare un’occasione per avvicinare la trentenne, a Cassibile, alla periferia sud di Siracusa, ed avere un rapporto sessuale e così dopo averla incrociata in strada, nei giorni scorsi, sarebbe stato in grado di portarle con se in un anfratto per poi tentare l’abuso.

Vittima in ospedale

La donna avrebbe fatto resistenza ma avrebbe rimediato botte e minacce, al punto che è stata costretta a recarsi al Pronto soccorso per essere curata. Le sono state riscontrate delle lesioni ma è stata dimessa, però quell’aggressione è finita alle orecchie degli agenti della Squadra mobile che hanno avviato le indagini.

L’arresto disposto dal gip

La richiesta di arresto è stata eseguita dai magistrati della Procura di Siracusa e disposta dal gip del Tribunale di Siracusa. L’uomo si trova ai domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dallo stesso giudice nel corso dell’interrogatorio di garanzia.