l'ex portiere della Nazionale italiana

In pieno G7 a Siracusa, il mondo del calcio aretuseo è scosso dalla notizia dell’arrivo nella società azzurra di Walter Zenga, l’ex portiere di Inter e Sampdoria, nonché numero uno ai Mondiali del ’90, quello delle Notti magiche di Schillaci.

Il ruolo di Zenga

Ricoprirà nel Siracusa, che milita nel campionato di serie D, il ruolo di club manager e brand ambassador. Questa mattina, per la prima volta, ha assistito alla seduta di allenamento della formazione di Turati nel suo nuovo ruolo. La “prima” ufficiale di Walter Zenga, che si occuperà di promuovere il marchio del Siracusa Calcio in Italia e all’estero, sarà domenica pomeriggio nell’incontro Siracusa-Sant’Agata che si giocherà al Nicola De Simone.

Le prime parole da dirigente

“Ho accolto con piacere la proposta del presidente Ricci – le prime parole da dirigente azzurro di Zenga – e sono pronto a misurarmi in questo nuovo ruolo. Metto a disposizione della società azzurra la mia conoscenza del calcio nella convinzione che questo progetto sia destinato a crescere ulteriormente”.

Il corteggiamento

Un corteggiamento, quello del presidente del Siracusa calcio, Alessandro Ricci, iniziato in piena estate, quando le telecamere di Sky sono rimaste per 5 giorni in Ortigia, il centro storico della città, per la trasmissione Calcio Mercato L’Originale, condotto dal giornalista Alessandro Bonan e dal re del mercato, Gianluca Di Marzio: in quel ciclo di puntate, girate dove adesso ci sono gli stand dell’Expo Divinazione, ha preso parte Walter Zenga, opinionista di Sky che, più volte, ha ribadito di aver apprezzato la bellezza della città e l’ospitalità della sua gente. Tra gli ospiti fissi il presidente del Siracusa, tra i promotori insieme al sindaco, Francesco Italia, della trasmissione a Siracusa: più volte, il massimo dirigente azzurro si è intrattenuto più volte con l’Uomo Ragno e nei giorni scorsi le voci in città di un possibile coinvolgimento di Zenga nel Siracusa si sono fatte più insistenti.

“Dai, non ci credo, è impossibile”, “ma ti pare che Zenga verrà a Siracusa” sono stati tra i commenti più gettonati nei social ma nelle ore scorse, proprio sulla pagina social del Siracusa calcio è apparsa l’immagine con l’Uomo Ragno con una frase sibillina: “Dritta sicura, si mormora che…”. E già una valanga di commenti, soprattutto di benvenuto. “Un grande benvenuto a Walter Zenga” scrivono i tifosi del Siracusa, entusiasti per l’ingresso in società dell’ex compagno di squadra in Nazionale di Totò Schillaci, scomparso recentemente. Zenga ha, dunque, deciso di non proseguire la carriera di allenatore: in passato è stato alla guida delle due squadre siciliane più importanti. Ha prima condotto il Catania salvo poi passare, in modo clamoroso, a Palermo, ai tempi della presidenza Zamparini.

Le parole del presidente del Siracusa

“L’obiettivo – ha detto il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci – è quello di aggiungere un ulteriore tassello nel nostro organigramma. Non abbiamo mai nascosto le nostre ambizioni e la presenza di un monumento del calcio, come Zenga, intende alimentare il nostro progetto per il ritorno nel professionismo. Walter avrà

anche un ruolo operativo che, sono convinto, sarà cruciale nel nostro progetto”.