dal 26 al 30 agosto

Sarà l’Ortea Palace Hotel Sicily – Autograph Collection di Ortigia a ospitare l’ultima tappa del programma di Sky “Calciomercato – L’originale”, che dopo avere toccato 6 regioni italiane arriva in Sicilia.

I conduttori

Condotto dal Alessandro Bonan, con la collaborazione di Gianluca Di Marzio, uno dei giornalisti più autorevoli nel mondo del calciomercato, e dell’esperto social Fayna, il programma riesce a combinare informazione, analisi e intrattenimento in un mix unico.

Il coinvolgimento del sindaco e del presidente del Siracusa calcio

La tappa di “Calciomercato – L’originale” a Ortigia nasce collaborazione fra Sky Sport, Alessandro Ricci, presidente del Siracusa Calcio 1924 e Francesco Italia, sindaco del capoluogo aretuseo, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa per trasformare l’isola nel salotto del calciomercato per 5 sere.

Dal 26 al 30 agosto

Dal 26 al 30 agosto, l’Ortea Palace Hotel Sicily – Autograph Collection aprirà i suoi spazi per le dirette tv: ogni sera alle 23.00 diventerà il cuore del calciomercato, portando gli spettatori al centro delle trattative, delle indiscrezioni e delle anticipazioni, offrendo notizie in tempo reale e approfondimenti esclusivi.

Le dirette con Luca Marchetti, in onda tutti i giorni su Sky Sport 24, dalle ore 19:00 alle 19:30 e dalle 20:30 alle 21:00, saranno trasmesse dagli spazi interni di Ortea Palace Hotel.

Chi parteciperà alle trasmissioni

Mentre le dirette, in onda su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, tutti i giorni dalle ore 23:00, in cui si alterneranno ospiti quali Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Paolo Condò, Stefano de Grandis, Marco Bucciantini, Aldo Serena, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino e molti altri, si terranno in Riva Nazario Sauro, nello spazio antistante Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection.

Come partecipare

Nell’area che si affaccia sul porto piccolo di Ortigia saranno allestiti un palco e dei posti a sedere: l’evento è gratuito e i posti per gli spettatori saranno assegnati fino a esaurimento.