Estratto da “Voyage”, ultimo album in studio del gruppo

La leggendaria band svedese ABBA in radio con il nuovo singolo “NO DOUBT ABOUT IT”

Estratto da “Voyage”, ultimo album in studio del gruppo, “NO DOUBT ABOUT IT” è un brano vivace scandito da battiti di mani, con un basso potente e sintetizzatori anni ‘80. Il singolo inizia subito con un ritornello forte e memorabile (“Ho fatto un casino, va bene / E non c’è dubbio”).

Frida Lyngstad, una delle lead-singer degli ABBA, racconta: “NO DOUBT ABOUT IT potrebbe riguardare me e mio amato, in generale qualsiasi relazione da guardare con un po’ di umorismo. Ne uscirai sicuramente con un sorriso”.

Abba il video di “No Doubt About It”

Abba: ritornano con un nuovo singolo “No Doubt About It”

Dopo quello che è stato uno dei più grandi e attesi ritorni della storia, il primo album degli ABBA in 40 anni, “Voyage”, uscito il 5 novembre 2021, è andato dritto al #1 in 18 Paesi tra cui Regno Unito, Germania, Australia e Svezia e ha raggiunto il #2 della US Billboard 200. Nella sua prima settimana, “Voyage” ha raggiunto vendite mondiali superiori a 1 milione di copie e ha ricevuto più di 275 milioni di streams totali fino ad oggi.

Gli ABBA sono nominati come “Gruppo internazionale dell’anno” ai BRIT Awards 2022 e hanno ricevuto la loro prima nomination ai Grammy per “Disco dell’anno” per il singolo “I Still Have Faith In You”.

Il 27 maggio si inaugura “ABBA Voyage”, il rivoluzionario tour di concerti che vedrà Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid come avatar digitali nella loro “ABBA Arena” appositamente costruita al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra, con una scaletta di grandi successi degli ABBA e le canzoni dal loro nuovo album Voyage.