Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro per le prime date dell’AKA 7EVEN LIVE, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che ha visto Aka 7even protagonista di un incredibile show dal respiro internazionale per le prime quattro date nei club di Roma, Napoli e Milano, l’artista torna oggi, venerdì 24 giugno, in radio e in digitale, con “TOCA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo che ci farà ballare per tutta l’estate!

Il brano, prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix), Ty1 e 3rindv e disponibile da oggi in pre-save e pre-add al link https://SMI.lnk.to/Toca , vanta la collaborazione d’eccezione con uno dei pesi massimi della scena rap italiana, GUÈ!

Aka 7even ha presentato “TOCA” in anteprima in occasione della sua ultima data live al Fabrique di Milano, trascinando il pubblico con il sound fresco di questo pezzo che ci accompagnerà nelle notti più calde di questa stagione. Una performance che è stata accolta calorosamente dal club gremito, che ha potuto assistere dal vivo ad un’esibizione che non ha pochi confronti in Italia, con cambi d’abito, ballerini, effetti scenografici con ledwall e visual, arrangiamenti curati nei minimi dettagli che hanno incantato pubblico e critica.

Tutti i primi live di AKA 7EVEN, con la direzione artistica di Max Kleinz (Cosmophonix), sono stati concerti in cui l’artista ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in piedi uno show unico nel suo genere e confermare anche dal vivo il successo avuto in questo anno!