il 12 e il 20 agosto doppio appuntamento live in SICILIA

Aka 7even: il 12 e il 20 agosto doppio appuntamento live in SICILIA. Venerdì 12 ad ADRANO (CT) e sabato 20 a MILITELLO (CT) per il SUMMER TOUR 2022, 12 date estive che seguono il successo del tour nei club. L’artista è fuori con “TOCA” feat. GUÈ, nuovo singolo con cui è entrato di diritto tra i protagonisti dell’estate italiana!

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online a partire dalle ore 12:00 di domani, venerdì 22 luglio, e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 27 luglio. Altre info su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il nuovo singolo “Toca” è disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/Toca ed è fuori anche il video del brano,

Le immagini – dirette da Alessio Hong e Michele Formica di GOOFY STUDIO, riprendono il ritmo spensierato e leggero che caratterizza la canzone: un ballo incontrollabile che può essere solo assecondato, “un ritmo che ti prende”, anche nelle situazioni più impensabili.

“Toca”, prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix), Ty1 e 3rindv, è stato presentato durante l’ultima data nei club dell’AKA 7EVEN LIVE, tour realizzato con la direzione artistica sempre di Max Kleinz e le coreografie curate da Andreas Müller, al Fabrique di Milano, trascinando il pubblico con il sound fresco di questo pezzo che ci accompagnerà nelle notti più calde di questa stagione.

Le prime date dell’AKA 7EVEN LIVE hanno registrato un grande successo, che ha visto Aka 7even protagonista di un incredibile show dal respiro internazionale per le prime quattro date nei club. Quelli di Roma, Napoli e Milano sono stati concerti in cui l’artista ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in piedi un live unico nel suo genere e confermare anche dal vivo il successo avuto in questo anno! Cambi d’abito, ballerini, effetti scenografici con ledwall e visual, arrangiamenti curati nei minimi dettagli hanno incantato pubblico e critica.

La possibile scaletta del concerto di Aka 7even

Yellow Perfetta così Mille parole Come la prima volta Fuori Cambiare (omaggio ad Alex Baroni) Black 6 PM When i was your man (omaggio a Bruno Mars) Torre Eiffel Strike Rolly stone Eazy Blue Tutto per me (omaggio a Michele Merlo) Luna Mi manchi LocaBIS Goodbye Loca