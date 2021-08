CON 11 MUSICISTI, TANTI OSPITI E LA SCENOGRAFIA DI GIANCARLO SFORZA

Parte oggi il Coraggio Live Tour 2021 all’insegna del sold out



Artista multiplatino da oltre tre milioni e mezzo di streaming mensili su Spotify, producer richiestissimo dai colleghi, Carl Brave dopo aver conquistato ancora le radio con il feat. con Noemi, Makumba, torna ad accendere i palchi della penisola con una serie di concerti in giro per l’Italia.

Reduce dalle numerosi certificazioni dei brani del suo ultimo album “Coraggio” (“Spigoli” Triplo Platino, “Che Poi” Disco di Platino, “Parli Parli” Disco D’Oro, “Shangai” Disco D’Oro, “Regina Coeli” Disco D’Oro), l’artista è attesissimo sul prestigioso palco dell’Arena di Verona il prossimo 23 agosto per uno spettacolare concerto ricco di ospiti, che sarà uno dei grandi eventi live dell’estate 2021.

Carl Brave con “Coraggio Live Tour 2021”

Con una scenografia curatissima firmata da Giancarlo Sforza, l’artista avrà con sè eccezionalmente 11 musicisti in una serata unica e irripetibile che mostrerà tutte le sue doti di grande performer.

Intanto il suo Coraggio Live Tour 2021, organizzato e prodotto da Francesco Barbaro per OTR Live, parte all’insegna del sold out. I biglietti per il primo appuntamento di questa sera, 19 agosto, nella suggestiva location di Francavilla a Mare sono esauriti da giorni, così come quelli per Taormina (30 agosto, Teatro Antico) e Lecce (20 agosto, Luce Music Festival).

Accompagnato da una mega band di nove musicisti con sax (Marco Bonelli), batteria (Simone Ciarocchi), tastiere (Matteo Rossi), due chitarre (Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi), basso (Mattia Castagna), percussioni (Lucio Castagna), due trombe (Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri) e due coristi (Francesco Sacchini e Marta Gerbi), Carl Brave, si esibirà in un live coinvolgente e sfaccettato, tra pop, cantautorato e elettronica, che ripercorrerà i suoi brani di successo diventati già simbolo della nuova scena musicale italiana, come “Fotografia”, “Che poi”, “Posso”, “Polaroid”, “Parli Parli”.

Le date in calendario del Coraggio Live Tour 2021 sono: 19 agosto Francavilla a Mare (CH) (Terrasound), 20 agosto Lecce (Luce Music Festival), 23 agosto Verona (Arena), 27 agosto Servigliano (FM) (NoSound Urban Fest), 30 agosto Taormina (Teatro Antico), 4 settembre Firenze (Notti a Teatro – Anfiteatro delle Cascine). Info e biglietti su ticketone.it.