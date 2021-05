Ad annunciarlo è la FIMI sul proprio sito ufficiale

Amici 20, Deddy: “IL CIELO CONTROMANO” è disco d’oro, La notizia era nell’aria ormai da un po’. Ora c’è anche l’ufficialità. L’inedito “IL CIELO CONTROMANO” di Dennis Rizzi, meglio conosciuto dai fans come Deddy, è ufficialmente disco d’oro. Ad annunciarlo è la FIMI sul proprio sito ufficiale. Una grandissima soddisfazione per il cantante 18enne allievo del Professor Rudy Zerbi.

Questa la tracklist “Il cielo contromano”: 1. La prima estate 2. Il cielo contromano 3. 0 passi 4. Ancora in due 5. Come mai 6. Parole a caso 7. Buonanotte

Amici 20, arriva il primo disco d’oro in assoluto per Deddy: come nasce il brano “Il cielo contromano”- Il suo primo inedito, la prima canzone scritta completamente dal cantautore 18enne torinese è una ballata romantica, dedicata probabilmente alla sua fidanzata Rosa Di Grazia. Arrivato al Serale tra lo scetticismo generale, di compagni e di proff., Deddy ha sempre dimostrato che col grandissimo impegno e coi sacrifici nessun sogno è precluso. L’ex barbiere si è infatti sempre distinto per la sua grandissima voglia di studiare, di crescere e di migliorare, sia a livello umano che sotto il profilo artistico.