Annalisa pubblica il nuovo singolo Bellissima dal 2 settembre in radio e streaming su tutte le piattaforme, prima anticipazione della sua prossima era discografica dopo il grande successo di Tropicana con i Boomdabash, uno dei brani simbolo di quest’estate. La cantautrice firma il brano, nato un anno fa, insieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci (autori con lei anche di Dieci da Sanremo 2021).

Al magazine Vanity Fair ha dichiarato:

“‘Bellissima’ – come faccio io – dice la verità senza indorare la pillola: quando non hai il controllo di quello che accade e non puoi cambiare le cose o vai fuori di testa oppure provi ad usare la musica per tirartene fuori.”