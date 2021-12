Il talento cubano - noto per la sua partecipazione ad Amici

Si chiama CALIGINE, il singolo che sancisce il ritorno sulle scene di EINAR

CALIGINE in uscita per Big Bang Company il 10 Dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il talento cubano – noto per la sua partecipazione ad Amici, alla vittoria di Sanremo Giovani 2018 e alla partecipazione di Sanremo 2019 – presenta un brano con un animo rinnovato che lo riporta alle sue origini.

Prodotta dai B-Croma, CALIGINE è un crocevia di sonorità pop, latin urban e reggaeton, in cui elementi elettronici si amalgamano ad arpeggi e accordi delicati riprodotti da pianoforti e chitarre.

Il risultato è un brano dalle atmosfere soffuse e diradate che confluiscono in un ritornello caldo ed energico.

EINAR, per la prima volta autore dei propri testi, porta all’estremo le proprie emozioni, trasformando il proprio dolore nella cenere di un amore che è bruciato troppo in fretta a causa delle insicurezze e della poca fiducia.

Einar spiega