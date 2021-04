Cancellato lo Show di Billie Eilish: @ I-Days

show programmato per il 17 Luglio 2020

Billie Eilish: @ I-Days e’ stato cancellato per emergenza Sanitaria Covid-19



Siamo spiacenti di comunicare che lo show in Italia di Billie Eilish all’I-Days il 17 luglio 2020 presso il MIND Milano Innovation District (Area Expo) e cancellato per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, purtroppo non sarà riprogrammato.

Le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto e non ancora utilizzato dovranno essere presentate, a partire dal 28 aprile ed entro e non oltre il 20 luglio 2021, al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Per ulteriori informazioni, vai su: https://www.livenation.it/ show-updates