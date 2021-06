IL NUOVO SINGOLO ISPIRATO ALLA LETTERA AI FIGLI DI ERNESTO GUEVARA

Giovanni Caccamo, torna sulla scena discografica con “Canta”, il nuovo singolo con la partecipazione straordinaria di Aleida Guevara.

“Canta” il nuovo singolo di Giovanni Caccamo con Aleida Guevara

Il brano, in radio e su tutte le piattaforme digitali dall’11 giugno, è stato prodotto da Leonardo Milani e Giovanni Caccamo e scritto da Caccamo con Cheope, Alessandra Flora e Gianni Pollex. La musica ha richiami cubani e ritmi urban, con l’inconfondibile tocco, al basso, di Saturnino, mentre il testo è ispirato alla “Lettera ai figli” scritta da Che Guevara in Bolivia, un testamento emotivo in cui il Che si scusa con i propri figli per essere stato un padre poco presente e consegna loro i pilastri umani e sociali, per divenire anime di valore. La lettera è letta straordinariamente per l’occasione da Aleida Guevara, figlia del Che, ad introduzione del brano.

“La rivoluzione oggi risiede in piccoli gesti quotidiani di accoglienza e supporto delle persone più deboli e fragili, nell’accettazione dell’altro e delle diversità, nella convivenza pacifica.”

Dopo il cortometraggio “Aurora” con Willem Dafoe, uscito il 23 Aprile 2021 e prodotto da MUS.E, “Canta” è il singolo che anticipa l’uscita di “Parola”, il nuovo album di Giovanni Caccamo, prodotto da Ala Bianca e distribuito da Warner Music Italia, in uscita a settembre 2021, con numerose collaborazioni italiane e internazionali.

Il 25 giugno, a Bari, Aleida e Giovanni saranno insieme per ritirare il premio Magna Grecia Awards e nell’occasione eseguiranno, per la prima volta insieme dal vivo, “Canta”.

A luglio, partirà il “Parola Anteprima Tour” di Giovanni Caccamo e Michele Placido. La tournée, prodotta e organizzata da IMARTS, sarà un viaggio unico, in suggestive location italiane, tra elettronica, voce e melodie. Giovanni sarà accompagnato dalla straordinaria presenza di Michele Placido. I due artisti interagiranno tra loro e si alterneranno sul palco dando vita a un dialogo unico tra parole e note. Filo conduttore, saranno le sonoritaÌ€ elettroniche e le sperimentazioni live del produttore e poli strumentista Leonardo Milani (“Tutti i santi giorni”, “Il Capitale Umano”).

Giovanni Caccamo e Michele Placido in Tournèe

Di seguito le prime date annunciate, il calendario in costante aggiornamento (www.giovannicaccamo.it):

16 Luglio 2021 Ginosa – Chiesa Matrice;

18 Luglio 2021 Salsomaggiore – Arena Estiva Parco Mazzini;

20 Luglio 2021, Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso “La Milanesiana”;

22 Luglio 2021, Bussolengo – Villa Spinola;

7 Agosto, Carditello(CE) – Real Sito “Carditello Festival”;

20 Agosto, Modica – Anfiteatro S. Giuseppe “U Timpuni”;

21 Agosto, Partanna(TP) – Anfiteatro Provinciale di Partanna;

22 Agosto – Catania – Anfiteatro Le ciminiere “Premio Luigi Maina”.