Nell’ep sono presenti Gemitaiz, Myss Keta e Speranza, Ketama 126.

Dopo lo straordinario successo della tournée estiva “Coraggio Live TOUR” e del concerto all’Arena di Verona, Carl Brave torna a sorpresa con un nuovo progetto musicale dal titolo “Sotto cassa” disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 21 settembre e anticipato dal brano “Matrimonio Gipsy” feat. Myss Keta e Speranza.

Il producer e artista multiplatino, che ha tracciato una nuova direzione nella scena musicale italiana conquistando 29 Dischi di Platino e oltre 2,5 milioni di streaming al mese su Spotify, torna con un viaggio musicale unico nella club culture tra nuove sonorità elettroniche ed acustiche: 6 tracce libere da strutture definite, da ballare e ascoltare, in cui l’artista ha voluto sperimentare mescolando mondi diversi e trasportando nel suo studio quello che succedeva nei club, prima della pandemia.

Nell’ep sono presenti anche le collaborazioni con Gemitaiz, Myss Keta e Speranza, Ketama 126.

Carl Brave torna a sorpresa con un nuovo progetto “Sotto cassa”

Carl Brave è tra i nomi più richiesti della scena musicale italiana, solo negli ultimi mesi ha conquistato il Doppio Disco di Platino per “Makumba” con Noemi, il Disco D’Oro per il nuovo “Parte di me” con Guè Pequeno, il Doppio Platino per “Vivere tutte le vite” con Elisa, il Doppio Platino per Spigoli con Mara Sattei e Tha Supreme, il Platino per “Non ci sto” con Shablo e Marracash, e ancora il Platino per l’album “Notti Brave After”, il Disco D’Oro per l’album “Coraggio”, il Platino per brano “Vita”, il Platino per “Che Poi” e l’Oro per “Parli Parli” con Elodie e “Regina Coeli”.

TRACKLIST “Sotto cassa”:

Matrimonio Gipsy feat. Myss Keta e Speranza

Brutto esempio feat. Gemitaiz

Piazza Trilussa feat. Pretty Solero

Pokemon Go

Calimocho feat. Ketama

Non andrà per le lunghe