Questa sera al Teatro Antico di TAORMINA

Questa sera, Carl Brave porterà il CORAGGIO LIVE TOUR al Teatro Antico di TAORMINA! Secondo grande evento annunciato per l’artista romano dopo la data del 23 agosto all’ ARENA DI VERONA. Carl Brave sarà in tour tutta l’estate, in arrivo il calendario completo

La scaletta delle ultime date live di Carl Brave Chapeau Camel blu Comunque Spunte blu Professorè Fotografia Pianto noisy Vita Noi Pub crawl Polaroid Alla tua Sempre in due Tararì tararà Noccioline Pellaria Mezzo cocktail Merci Vivere tutte le vite Posso Malibu

Le altre date:

1 settembre 2020 Novegro (Mi), Urban Park Milano – Posticipato al 20 luglio 2021 – NUOVA DATA: 12 luglio 2022

4 settembre 2020 Roma, – Ippodromo delle Capannelle – Roma Sound Festival – Posticipato al 24 luglio 2021 (Rock in Roma) – NUOVA DATA: 15 luglio 2022

Coraggio live Tour: una data del tour di Carl Brave in Sicilia

Reduce da un anno eccezionale che l’ha visto a marzo nei teatri d’Italia, tour andato sold out in tutte le tappe, e in estate impegnato in una lunga tournée nei principali Festival tra i quali lo straordina-rio successo del live a Rock in Roma, l’artista romano è tornato con tre nuovi brani “Che Poi”, “Re-gina Coeli”, “Spigoli” (già disco d’Oro), scritta con ThaSupreme e Mara Sattei e Fratellì, pezzi che anticipano il nuovo album.

Carl Brave non raccoglie soltanto il consenso del pubblico dei live, in poco tempo ha pubblicato canzoni diventate manifesti per le nuove generazioni e non solo facendo incetta di premi discogra-fici, il precedente disco “Notti brave” è certificato Disco di Platino, “Polaroid” è Doppio Platino, inol-tre vanta ben 9 Platini, 4 Dischi d’Oro e milioni di visualizzazioni per i suoi brani.