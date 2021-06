Cresce l’attesa per il primo singolo del nuovo album di Ghali.

Ghali e Liberato insieme in “Chiagne Ancora”

A sorpresa, ad oltre un anno dall’ultima release, torna Ghali e come sempre sceglie la strada più coraggiosa e sperimentale: in radio dal 25 giugno “CHIAGNE ANCORA” il nuovo brano impreziosito dagli straordinari featuring di LIBERATO enigmatica ma travolgente rivelazione della musica italiana molto apprezzato anche a livello internazionale e J Lord, giovanissimo artista (classe 2004) fra le più interessanti voci della nuova scena hip hop italiana.

Il brano edito Atlantic Warner/Sto Records è come sempre nel lavoro di Ghali una vera e propria sorpresa, un progetto speciale che si distingue sia per la composizione del trio sia per struttura, sonorità ed intenzioni. Nella canzone si alternano l’italiano al napoletano, il rappato a linee melodiche raffinate e anche la produzione curata da AVA, Mojobeatz e LIBERATO, alterna sonorità scure tipiche della trap a momenti pop di apertura e leggerezza.

Ghali racconta

“Questo brano nasce sul divano di casa di AVA – avevamo una strofa quasi freestyle che non sapevamo come proseguire. Quando ho chiuso gli occhi mi sono immaginato una voce: J Lord, artista napoletano che avevo scoperto da un po’. Abbiamo lavorato il brano da grandi artisti, incontrandoci e limando più volte le strofe come se fosse un pezzo di design. Sentito il ritornello mi sono immaginato subito la voce di LIBERATO artista che stimo moltissimo; mi suggestionava questo allineamento dei pianeti fra Baggio e Napoli. Questo pezzo ha avuto una genesi da laboratorio, molto artigianale e collaborativo, è sicuramente un modus operandi che utilizzerò anche in futuro”

Disponibile sul canale YouTube di Ghali anche il video del brano diretto da Argo, un pioneristico duo parigino noto per la sperimentazione di nuove tecniche di linguaggio camera. Nel video, un esercizio di stile tecnico e visivo girato interamente nelle banlieue della capitale francese con l’ausilio di un braccio robotico, vediamo Ghali passare dall’interno di fast car a vetture vintage. Ad ogni stacco della camera corrisponde un cambio di look fra cui possiamo apprezzare per la prima volta l’iconica G Varsity jacket disegnata da Ghali stesso come anteprima di “United Colors of Ghali” la capsule collection firmata dall’artista con il marchio internazionale United Colors of Benetton.

Da sempre desiderio di Ghali è quello di inseguire una libertà artistica senza scorciatoie e senza paura di percorrere strade sconosciute; Chiagne ancora è l’ennesima testimonianza che per lasciare realmente un segno bisogna avere il coraggio di seguire il proprio istinto.

Testo Ghali e Liberato in Chiagne Ancora con J Lorde:

Lei sa che sono il king del quartiere

Sa che ho delle hit in cantiere

Non c’entro con i vip che tu hai in tele

Mi trovi in playlist dal barbiere

Ancora fumo marijuana

Sempre sognando Copacabana

Lego la bici con la tua collana

Uso il tuo outfit come pigiama

Fammi fare un tiro in mano tua, mama

Goditi il panorama, baby, no drama

Chiuso in casa, il tuo palazzo sembra il Niagara

Risparmia le tue lacrime ?

La luna è piena, lupi fuori tana

Lo snitch infama, non voglio fare haram

Non vola più una mosca dopo il click-clack

Mo che faje si nun me truove?

Chiagne ancora?

M’hê stracciato tutt”e foto

Me cirche ancora

‘A nun m’abbasta n’ora

Sott”e lenzola

Vaco fore si ce penzo

Ne voglio ancora

Tengo ‘a mente lucida dint’a ll’affare, saje

Nu bastardo comme me nun s’annamora maje

Stanno cadendo ‘e munizione ‘a dint’ê jeans

Pienze si vedesse ‘a faccia mia ‘ncopp’ê riviste

Che pensasse ‘e me?

So’ passato da down a sta ‘int’ô top

Nu tipo comme ‘o boyfriend tujo a me nn’me tocca

Comme ‘e criminale ‘ncapa mettimmo ‘o do rag

Faccio nu squillo â gang, avviso ca addu me sta ‘a festa

Prendi la pesa, l’anima pesa

Minchia se pesa non mi è ancora scesa

Ho ancora la scena nella caveza

Ci aiutava la chiesa, ce purtavano ‘a spesa

Nn’era facile, mo tutte cose è facile

Conto chisti money mmano, girano automatiche

Lloro songo brave, assettate fanno l’applauso

Je po chino ‘e sangue stongo ascenno dâ Savana

Tengo na pelliccia ‘e lione, saje ca l’aggio ammazzato

Je so’ sempe chillo ‘e primma, saje ca nun so’ cagnato

Bevo vino ‘int’a nu calice ?

‘O ssaje ca po attuorno a mme ce vide sulo ‘a squadra

Mo che faje?

Nun ce stive tu, m’arricettaje

Senza ‘a voce toja m’accapputtaje

Ammò, l’aggio fatto pe’tté

E t”o giuro, nun me pento

Te voglio ancora

Mo che faje si nun me truove?

Chiagne ancora?

M’hê stracciato tutt”e foto

Me cirche ancora

‘A te nun m’abbasta n’ora

Sott”e lenzola

Vaco fore si ce penzo

Ne voglio ancora

Mo che faje si nun me truove?

Chiagne ancora?

M’hê stracciato tutt”e foto

Me cirche ancora

Cu’tté nun m’abbasta n’ora

Sott”e lenzola

Vaco fore si ce penzo

Ne voglio ancora (Ne voglio ancora)

