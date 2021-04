Classifica settimanale WK 16 (dal 16.04.2021 al 22.04.2021)

Classifica FIMI: Achille Lauro in vetta alla classifica

Ad aprire la classifica degli album più venduti di questa settimana è Achille Lauro (#1) con il suo nuovo Album Lauro, scende rispetto la settimana scorsa l’album di Gué Pequeno

1 – Lauro di Achille Lauro (New Entry)

2 – Fastlife 4 di Gué Pequeno (-1)

3 – Teatro d’ira vol. 1 dei Maneskin (=)

4 – Madame di Madame (-2)

5 – Nostralgia dei Coma_Cose (New Entry)

6 – The Battle at Garden’s Gate dei Greta Van Fleet (New Entry)

7 – Plaza di Capo Plaza (=)

8 – Obe di Mace (-2)

9 – Sindrome di Stendhal di Emanuele Aloia (New Entry)

10 – Solo tutto di Massimo Pericolo (-5)

Classifica singoli FIMI: la top ten

Non cambia la prima posizione, in una classifica che vede ancora protagonisti i brani di Sanremo, su tutti Musica leggerissima.

1 – Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino (=)

2 – Voce di Madame (=)

3 – Lady di Sangiovanni (+1)

4 – Mi manchi di Aka7even (+5)

5 – La genesi del tuo colore di Irama (New Entry)

6 – La canzone nostra di Mace (+6)

7 – Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez (+1)

8 – Zitti e buoni dei Maneskin (+3)

9 – Ti raggiungerò di Fred De Palma (+8)

10 – Montero di Lil Nas X (+5)