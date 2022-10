A grande richiesta, “DODICI NOTE SOLO BIS”, il tour di CLAUDIO BAGLIONI nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, si arricchisce di 8 NUOVE DATE: CASERTA – Teatro Comunale (6 novembre 2022 – DATA ZERO), SASSARI – Teatro Comunale (27 dicembre 2022), NUORO – Teatro Eliseo (28 dicembre 2022), CAGLIARI – Teatro Lirico (30 dicembre 2022), PRATO – Politeama Pratese (13 gennaio 2023), MONZA – Teatro Manzoni (27 gennaio 2023), AREZZO – Teatro Petrarca (16 febbraio 2023), MILANO – Teatro Degli Arcimboldi (18 febbraio 2023).

Arrivano così a 72 gli appuntamenti dal vivo di “DODICI NOTE SOLO BIS” che, dopo il grandissimo successo di “DODICI NOTE SOLO”, vedrà nuovamente Baglioni – voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del PREMIO TENCO 2022.

14 novembre 2022: PALERMO – TEATRO MASSIMO

15 novembre 2022: MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

16 novembre 2022: CATANIA – TEATRO BELLINI

18 novembre 2022: AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO

19 novembre 2022: TRAPANI – TEATRO ARISTON

Il Premio Tenco è il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

«Di raffinata scrittura musicale – si legge nelle motivazioni per l’assegnazione del Premio – Claudio Baglioni, sin dalla fine degli anni Sessanta ricerca attraverso la canzone quell’attimo di eterno che tramite l’arte sappia descrivere la vita, per “battere il tempo a tempo di musica”. Ha cantato le storie minime che sono di tutti e i grandi temi dell’uomo, quando con la sua Trilogia dei colori ha cercato risposte a domande universali. Suo il disco italiano più venduto di sempre (“La vita è adesso”), sua la canzone del secolo (“Questo piccolo grande amore”), e una ricerca continua nei live, fino all’evento totale al Teatro dell’Opera di Roma. Suo il ponte umano costruito con O’Scia’, a Lampedusa, lì dove serve essere presenti, dove la musica si fa canto, fiato, afflato, reale mano tesa verso l’altro».

«Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis».