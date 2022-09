9 SETTEMBRE AGRIGENTO - 10 SETTEMBRE CATANIA

Con questi nuovi live, COEZ con il suo stile unico tra rap e cantautorato, toccherà i principali festival italiani con 11 date, dopo l’annuncio della tappa al Collisioni Festival, regalando al suo pubblico uno show che continuerà a ripercorrere, a partire dagli esordi, le grandi hit del passato e i successi dell’ultimo album dell’artista VOLARE (Carosello Records), certificato disco d’oro, rafforzando sempre più l’autentico contatto con il proprio pubblico che ha da sempre caratterizzato le serate live dell’artista.

Saranno due i concerti in Sicilia, organizzati da Puntoeacapo:

9 SETTEMBRE – AGRIGENTO TEATRO VALLE DEI TEMPLI (Festival il Mito, in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi)

10 SETTEMBRE – CATANIA VILLA BELLINI (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania). In collaborazione con Gomad Concerti e Ennealquadrato Events.

La possibile scaletta del tour di Coez

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

Prezzi biglietti

I biglietti per il tour di Coez sono in vendita su ticketone.it a partire da 28,80 €