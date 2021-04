Il concerto si farà con pubblico o senza?

Altri nomi si aggiungono al ricco cartellone del Primo Maggio

Si discute anche l’ipotesi se fare la manifestazione con il pubblico o senza

Cantanti confermati al Concertone del Primo Maggio 2021

Fedez

Francesca Michielin

Madame

Colapesce e Dimartino

Ermal Meta

Bugo

Gaia Gozzi

Max Gazzè con la Magical Mystery Band

Extraliscio

Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote

Michele Bravi

La rappresentante di lista

Motta

Piero Pelù

Ghemon

Claudio Capéo

The Zen Circus

Folcast

Claudia Rodriguez

Margherita Vicario con l’Orchestra multietnica di Arezzo

“Ciao, anche io sarò al Concerto del Primo Maggio”. La cantautrice italo-americana LP, con un video, annuncia la sua partecipazione al tradizionale Concertone di Roma, che quest’anno – causa restrizioni da covid – andrà in scena dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Madame al concertone del primo maggio

Concerto Primo Maggio Roma 2021 con pubblico o senza?

Ancora nessuna comunicazione ufficiale circa la possibilità di assistere al concertone dal vivo. Sono molti gli utenti che sui canali social dell’evento chiedono se ci sarà il pubblico in presenza oppure no. Il dubbio deriva dal fatto che dal 26 aprile in zona gialla riaprono gli spettacoli con capienza massima consentita del 50% di quella autorizzata e con non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Visti i tempi stretti e le oggettive difficoltà logistiche di organizzare un concerto gratuito in una piazza grande come quella di San Giovanni senza rischi di disordini e assembramenti.

Il nuovo decreto ammette la presenza del pubblico agli spettacoli dal vivo, ma l’organizzazione del Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma ha finora annunciato solo i nomi di alcuni cantanti che si esibiranno. Attesa per oggi la line-up.