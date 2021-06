Nel cuore solo il calcio è anche un EP e contiene le migliori sigle cartoni animati anni Ottanta e Novanta dedicate al mondo del pallone. L’album è arricchito dal brano Tutta d’un fiato – fino al fischio finale, sigla di “Capitan Tsubasa” (in onda con la seconda stagione da lunedì al venerdì alle 13.45 su Italia 1) e da tre nuove versioni delle sigle storiche del cartoon cult “Holly e Benji”: Holly e Benji due fuoriclasse, Che campioni Holly e Benji e Holly e Benji Forever.

