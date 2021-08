domani dal vivo a MILO (CT) e venerdì 3 settembre a PALERMO

Approda in Sicilia il “fusion. tour” di Davide Shorty

È quasi giunto al termine il “fusion. tour” di DAVIDE SHORTY, che approda in Sicilia per le ultime tappe!

Appuntamento domani, sabato 28 agosto all’Anfiteatro Lucio Dalla di MILO (CT), dove suonerà in occasione dell’Opera Festival e venerdì 3 settembre ai Cantieri Culturali Alla Zisa di PALERMO in occasione del Beat Full Festival!

Ad accompagnarlo sul palco – dove l’artista presenterà i brani del suo nuovo album, “fusion.” (Totally Imported/The Orchard) – ci sarà la STRANIERO BAND, composta da Emanuele Triglia al basso, Claudio Guarcello alla tastiera e Davide Savarese alla batteria. Il fonico è Fabrizio Peccerillo.

Davide Shorty live in Sicilia: due date confermate

Questo il calendario del “fusion. tour”, organizzato da Django Concerti:

19 Giugno, Piazza Risorgimento – Urbino (PU) / Urbino Plays Jazz “Italian Soul Summit” (con Serena Brancale e Ainè)

25 Giugno, Parco Berlinguer – Russi (RA) / Festival della Curiosità

04 Luglio, Piazza Cavour – Adria (RO) / Deltablues Festival

14 Luglio, Milano / Castello Sforzesco

17 Luglio, Ex Cava Cucuzzola – Cinto Euganeo (PD) / Sentieri Sonori

18 Luglio, Cortile Palazzo del Broletto – Brescia / Jazz On The Road Festival

20 Luglio, Torino – Ginzburg Park Festival / Ginzburg Park – RECUPERO DATA

22 Luglio, Lugo (RA) – Mutazioni Festival / Piazza dei martiri

23 Luglio, Vibra Club – Modena / Mundus Festival

25 Luglio, Suvilahti – Helsinki, Fin / Little Italy Festival

28 Luglio, Pieve di San Martino – Palaia (PI) / Musicastrada Festival

29 Luglio, Giardini Estensi – Varese / Black&Tube Festival

30 Luglio, Eur Social Park – Roma / SpringAttitude Festival – RECUPERO DATA

31 Luglio, Cava De’ Tirreni (SA) – Mac Fest 2021 / Complesso Monumentale di San Giovanni

01 Agosto, Termoli (CB) – Termoli Jazz Festival / Teatro Verde

03 Agosto, Mattinata (FG) – Mattinata Festival / Piazza Santa Maria Della Luce

04 Agosto, Reggio Calabria – Play Music Festival / Ecolandia

05 Agosto, Roseto Capo Spulico (CS) – Peperoncino Jazz Festival / Piazza Roberto il Guiscardo

06 Agosto, Ceglie Messapica (Br), Ceglie Summer Festival / Piazza Plebiscito

07 Agosto, Taranto – Jackstone Social Club / Viale Ionio

12 Agosto, Fano, Senza Tempo In Rastatt / Anfiteatro Rastatt

17 Agosto, Parco Fluviale Augusto Daolio – Sulmona (AQ) / Muntagninjazz (ospite speciale Fabrizio Bosso)

28 Agosto, Anfiteatro Lucio Dalla – Milo (Ct) / Opera Festival

03 Settembre, Cantieri Culturali Alla Zisa – Palermo / Beat Full Festival

22 Settembre, Arena Puccini / Bologna – RECUPERO DATA

Questa la tracklist di “fusion.” disponibile dal 30 aprile in streaming, digitale e formato fisico al link https://orcd.co/davideshorty- fusion: “Monocromo.”, “Tuttoporto”, “Cervello in fuga feat. Koralle”, “Non si mangia una canzone feat. Dj Gruff & Gianluca Petrella”, “Cioccolato denso”, “Regina”, “Non respiro feat. Amir Isaa & David Blank”, “con/fusion. feat. Tom Ford”, “Domenica feat. Emanuele Triglia”, “Prima che faccia notte”, “Battiti in parole feat. Sans Soucis”, “Impressione feat. Serena Brancale” e “Abbannìa feat. Alessio Bondì & Roy Paci”

“fusion.” contiene “REGINA”, brano che Davide Shorty ha portato sul palco dell’Ariston nella sezione “Nuove Proposte” della 71^ edizione del Festival di Sanremo, classificandosi 2° e vincendo il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla” sezione “Nuove Proposte”, il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il valore musical-letterario.

È disponibile, al link https://youtu.be/1hU8qKu0ESU, il videoclip di “PRIMA CHE FACCIA NOTTE” (Totally Imported/The Orchard), il nuovo singolo di DAVIDE SHORTY!

A proposito del video – diretto da Fabio Cotichelli e Emiliano Neroni – Davide commenta: “’Prima che faccia notte’ è un brano che ironizza sulla vita incasinata di un artista e su come questi ‘casini’ possano riflettersi in una relazione sentimentale. La distanza, la confusione, ma anche la grande complicità ed il valore del tempo condiviso, per quanto poco possa essere. La canzone è una sorta di lato B di Regina, un’altra prospettiva sulla relazione dei due protagonisti.”