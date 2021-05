anticipato dall' uscita del nuovo album "Fusion".

Un nuovo singolo per Davide Shorty, un nuovo Tour e un nuovo Album.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo tra le “Nuove Proposte” con “Regina”, torna Davide Shorty con il suo nuovo singolo, “Prima che faccia notte”, anticipato dall’ uscita del nuovo album “Fusion”.

Davide è un cantautore/rapper, capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità innovative e melodie contaminate da jazz e rap, tutti “ingredienti che potete trovare in questo nuovo singolo.

Così lo descrive lo stesso Shorty : ” Prima che faccia notte” è un brano che ironizza sulla vita incasinata di un artista, e su come questi “casini” possano riflettersi in una relazione sentimentale.

La distanza, la confusione, ma anche la grande complicità ed il valore del tempo condiviso, per quanto poco possa essere.La canzone è una sorta di lato B di “Regina”, un’altra prospettiva sulla relazione dei due protagonisti.

Davide Shorty in concerto con “fusion tour “

6 Giugno, Arena Puccini – Bologna

19 Giugno, Piazza Risorgimento – Urbino (Pu) / Urbino Plays Jazz “Italian Soul Summit” (con Serena Brancale e Ainè)

25 Giugno, Parco Berlinguer – Russi (Ra) / Festival della Curiosità

4 Luglio, Piazza Cavour – Adria (Ro) / Deltablues Festival

16 Luglio, Eur Social Park – Roma / SpringAttitude Festival

17 Luglio, Ex Cava Cucuzzola – Cinto Euganeo (PD) / Sentieri Sonori

18 Luglio, Cortile Palazzo del Broletto – Brescia / Jazz On The Road Festival

23 Luglio, Vibra Club – Modena / Mundus Festival

25 Luglio, Suvilahti – Helsinki, Fin / Little Italy Festival

28 Luglio, Pieve di San Martino – Palaia (Pi) / Musicastrada Festival

29 Luglio, Giardini Estensi – Varese / Black&Tube Festival

17 Agosto, Parco Fluviale Augusto Daolio – Sulmona (Aq) / Muntagninjazz (ospite speciale Fabrizio Bosso)

Davide Shorty è tornato dal Festival di Sanremo

classificandosi 2° e vincendo il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla” sezione “Nuove Proposte”, il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il valore musical-letterario.

A questo punto mancate solo voi e mi raccomando, non perdete tempo e suonate questo brano “Prima che faccia notte”…..