il nuovo singolo della superstar da record con miliardi di stream

È disponibile in rotazione radiofonica “VEGAS (From The Original Motion Picture Soundtrack ELVIS)” (RCA Records / Sony Music), il nuovo singolo della superstar da record con miliardi di stream in tutto il mondo DOJA CAT.

Il brano, che conta già 64 MILIONI di stream e sta scalando la TOP 50 globale di Spotify, è una rivisitazione della celebre “Hound Dog” di Elvis Presley e fa parte della colonna sonora da oggi in digitale “ELVIS (Originale Motion Picture Soundtrack)” dell’omonimo film “ELVIS” di Baz Luhrmann e prodotto da Warner Bros, con Austin Butler e Tom Hanks, già nelle sale italiane dal 22 giugno.

Doja Cat ha presentato il nuovo singolo per la prima volta al Coachella 2022, riscuotendo grande consenso per la sua esibizione. L’artista ha portato con lei sul palco l’acclamato cantante gospel Shonka, che interpreta Big Mama Thornton nel film e che sarà inoltre presente nella colonna sonora. La colonna sonora include anche la versione dei Måneskin di “If I Can Dream” (House of Iona/RCA Records) di Elvis Presley uscita lo scorso venerdì 17 giugno, e i brani “Tupelo Shuffle” di Swae Lee e Diplo con Gary Clark Jr. (Arthur “Big Boy” Crudup nel film) e Austin Butler (Elvis Presley), “Can’t Help Falling In Love” interpretata da Kacey Musgraves, e “Trouble” interpretata da Butler.

“Elvis” è un film che esplora la vita e la musica di Elvis Presley (interpretato da Austin Butler) attraverso le mille sfaccettature della complicata relazione con il suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks). La colonna sonora presenta lo straordinario mix di capolavori di Elvis, che attraversa gli anni ’50, ’60 e ’70, celebrando anche le sue diverse influenze musicali e l’impatto duraturo sugli artisti di oggi.