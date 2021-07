Il Video diretto da Vincenzo Guerrieri e prodotto da 800A records

È online il doppio videoclip dei brani “Mr. Oga” e “Non siamo pesci” di Chris Obehi – contenuti nell’album d’esordio “Obehi” pubblicato a marzo 2020 (ASCOLTA su SPOTIFY) – diretto da Vincenzo Guerrieri e prodotto da 800A Records e Pank Agency).

I diritti umani, la Nigeria e il Mediterraneo sono i temi centrali del doppio videoclip: la prima parte del video, sulle note di “Mr. Oga” (in italiano “Capo”), è dedicata ai soprusi di chi detiene il potere politico o economico, con riferimento all’attuale instabilità in Nigeria e alle proteste dei mesi scorsi contro le violenze dei reparti SARS. La seconda parte del video è dedicata a tutto quello che continua ad accadere ai migranti nel Mediterraneo, vicende che Obehi ha vissuto in prima persona col suo viaggio per arrivare in Italia e che ha raccontato proprio nella canzone “Non siamo pesci”.

Questo annuncio anticipa l’arrivo di una serie di nuovi singoli che usciranno a breve per 800A e che saranno contenuti, insieme ad alcune tracce dal primo disco “Obehi”, su un vinile speciale che vedrà la luce a settembre. Dopo il CreativAfrica di Torino, la Festa del Rifugiato di Bologna e il festival dei diritti delle donne a Capaci (Pa),

Le prossime date di Chris Obehi sono:

08/07/2021 – Lipari (Pa) – ISOLE. Dialoghi tra arte e letteratura

10/07/2021 – Conversano (Ba) – Note A Colori, Casa delle Arti

