È “Penelope” il titolo del nuovo singolo di Rachele Bastreghi

Lo stratagemma che inganna il cuore

dura ogni notte e il giorno muore

lei crede al sole e io

nella confusione

Rachele Bastreghi

cantante, compositrice, musicista ed anima femminile dei Baustelle, tra le artiste più riconosciute e originali della scena pop-rock italiana.

Il brano, primo estratto dell’album da solista “Psychodonna”, vede la partecipazione di Silvia Calderoni, attrice di cinema e teatro, performer e danzatrice che da anni lavora sul corpo come elemento di riflessione pubblica sull’arte e sull’identità.

“Penelope agisce alla luce del sole, tesse di giorno, io lo faccio di notte, nel caos, nel buio” racconta Rachele nello spiegare il parallelismo che ha dato titolo al brano. Per la sua Penelope la notte diventa così il momento creativo in cui liberarsi da ansie e armature, evocate dai respiri tesi e dai sospiri che aprono il brano.

Psychodonna è il nuovo album di Rachele Bastreghi

uscito il 30 aprile, è il vero primo album di Rachele dopo l’EP a tema Seventies “Marie” del 2015. Composto da 9 tracce il nuovo album è impreziosito dalle voci di importanti amiche e collaboratrici: oltre a Silvia Calderoni su “Penelope”, nel brano “Due ragazze a Roma” al fianco di Rachele troviamo Meg (che firma anche una parte del testo) e l’attrice e chanteuse Chiara Mastroianni.

“PSYCHODONNA” è il racconto di un viaggio interiore, “un rifugio buio che cerca il sole”. Il titolo esprime la personalità sfaccettata e apparentemente contrastante della cantautrice che con queste canzoni compie una vera e propria presa di coscienza, una sorta di autoanalisi attraverso quello che lei stessa definisce “un volo intimo e faticosamente libero” nella dimensione femminile.

“È il mio viaggio fatto di fuori orario, di luna e isolamento, di poesia e distorsione, di albe illuminate e risvegli caotici. È un canto necessariamente libero, fatto di controsensi, di amore e sgomento, di dolcezza e nervi. È un ballo consapevole nel fango.”

Scritto e lavorato nel corso degli ultimi due anni e coprodotto dalla stessa Rachele insieme a Mario Conte, l’album uscirà in digitale, in formato cd ed LP in una prima tiratura ad edizione limitata, con vinile trasparente e il manifesto THE PSYCHODONNA FAMILY disegnato dalla stessa Rachele.

Penelope fa parte della tracklist di “Psychodonna”:

1. POI MI TIRO SU

2. LEI

3. NOT FOR ME

4. COME HARRY STANTON

5. PENELOPE feat. Silvia Calderoni

6. DUE RAGAZZE A ROMA feat. Meg e Chiara Mastroianni

7. PSYCHODONNA

8. FATELO CON ME

9. RESISTENZE