Il tour Back To The Future Live di Elisa tocca la Sicilia, Tre date imperdibili Agrigento, Siracusa e Taormina.

Venerdì 26 agosto Elisa è tornata in radio con “Palla al centro” (Island Records), il nuovo singolo con Jovanotti.

Il brano, estratto dall’ultimo doppio album “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, vede l’artista cantare per la prima volta un inedito con Jovanotti, sulla magistrale produzione di DRD.

Il tour, che è cominciato lo scorso 28 maggio per attraversare tutte le regioni italiane, è stato ideato per dimostrare che anche la musica live può avere un minor impatto ambientale, da costumi di scena realizzati con materiali riciclati all’utilizzo di luci e servizi in loco per ridurre gli spostamenti e le emissioni.

La scaletta del concerto di Elisa

Al netto di qualche modifica, l’ordine di uscita delle canzoni per il concerto di Agrigento dovrebbe essere questa: