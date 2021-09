un live imperdibile in una delle location più spettacolari e affascinanti del mondo!

A Taormina week end all’insegna della grande musica italiana: Mahmood (4 settembre) ed Ermal Meta (5 settembre).

Scatta il conto alla rovescia per due dei concerti più attesi dell’estate siciliana. Sabato 4 settembre al Teatro Antico di Taormina ci sarà Mahmood ed il giorno dopo (domenica 5 settembre) sarà la volta di Ermal Meta.

Ermal Meta in concerto al Teatro Antico di Taormina

Appuntamento “speciale” per Ermal Meta

Ermal Meta ha dato appuntamento al suo pubblico al 5 settembre al Teatro Antico di Taormina per un live imperdibile in una delle location più spettacolari e affascinanti del mondo! È attualmente in radio “Uno”, il nuovo singolo tratto dall’ultimo album di inediti “Tribù Urbana” dopo “No Satisfaction” e “Un milione di cose da dirti” – 3° posto a Sanremo, Premio Bigazzi e Certificato Oro da FIMI/GfK Italia. “Tribù Urbana” evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita, guardando negli occhi uno ad uno i componenti della Tribù Urbana, con suoni e parole che diventano i colori distintivi di questo nuovo progetto di Ermal Meta.



Ermal Meta a Taormina nel 2021: scaletta concerto