Venerdì 9 settembre 2022 | Agrigento @Festival Il Mito e Sabato 10 settembre 2022 | Catania @Sotto il Vulcano Fest

Mentre è ancora in corso il VOLARE TOUR, che con un successo nazionale e ben 15 date sold out sta portando l’artista in giro per tutta Italia, COEZ annuncia le date del suo tour estivo ESSERE LIBERI IN TOUR, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Un’occasione per condividere e celebrare a gran voce la stagione dei concerti all’aperto che, finalmente, tornano ad essere i principali protagonisti dell’estate italiana.

Il nuovo progetto è arrivato a due anni e mezzo di distanza dal disco È SEMPRE BELLO (doppio disco di platino), che ha consacrato Coez tra i più influenti artisti italiani che con la sua scrittura crossover tra rap e pop è diventato il simbolo del nuovo cantautorato italiano.

In VOLARE Coez si racconta con uno stile onesto e senza filtri, caratterizzato da emotività e personalità, suo marchio di fabbrica che lo ha reso unico nel panorama musicale italiano, i cui brani rappresentano un viaggio a tappe che ripercorre canzoni e riferimenti che hanno formato il cantautore nel corso degli anni.

Il nuovo disco contiene brani di grande successo tra cui “Wu-Tang”, “Flow Easy”, “Come nelle canzoni”, brano tra i più “shazamati” al mondo e con oltre 18 milioni di stream su Spotify, e “Occhi Rossi” (certificato disco d’oro), uno dei singoli più suonati dalle radio e posizionato nella Top 30 della piattaforma.

“Essere Liberi in Tour” di Coez il Calendario:

Venerdì 15 luglio 2022 | Este (PD) @EstEstate Festival

Sabato 16 luglio 2022 | Alba (CN) @Collisioni Festival

Giovedì 28 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @Shock Wave Festival

Lunedì 1 agosto 2022 | Todi (PG) @Umbria Music Festival

Lunedì 15 agosto 2022 | Paestum (SA) @MaCo Festival

Martedì 17 agosto 2022 | Roccella Jonica (RC) @Roccella Summer Festival

Domenica 21 agosto 2022 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Sabato 27 agosto 2022 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Venerdì 2 settembre 2022 | Vigevano (PV) @Estate in Castello

Venerdì 9 settembre 2022 | Agrigento @Festival Il Mito

Sabato 10 settembre 2022 | Catania @Sotto il Vulcano Fest