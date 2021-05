Il calendario di Euro 2021: date e orari di tutte le partite

Il campionato europeo prenderà il via l’11 giugno e terminerà l’11 luglio 2021. Date e orari di tutte le partite di Euro 2021

A firmare l’inno degli Euro 2021 e’ stato Martin Garrix

“Ho iniziato a lavorarci tre anni fa, era pronto due anni fa, poi è stato bloccato tutto dalla pandemia. Sono tre anni che mi tengo questo segreto”

In vista del Campionato europeo che si svolgerà dall’11 giugno all’11 luglio 2021, esce “We are the people”, la canzone ufficiale di UEFA Euro 2020 realizzata da Martin Garrix in collaborazione con Bono e The Edge, disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martin Garrix (@martingarrix)

Il brano è una miscela perfetta delle sonorità distintive di tutti e tre gli artisti: Bono ha infatti composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi inimitabili riff di chitarra.

«Creare la musica per uno dei più grandi eventi sportivi del mondo insieme a Bono e The Edge è stata un’esperienza incredibile – racconta MARTIN GARRIX – Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme ed entusiasta di condividerlo finalmente con il mondo!».

Martin Garrix, Bono e The Edge degli U2 – “We are the People”

Il calendario di Euro 2021: date e orari di tutte le partite

Gruppo A

1a giornata

Turchia-Italia (Venerdì 11 giugno, ore 21.00 – Roma)

Galles-Svizzera (Sabato 12 giugno, ore 15.00 – Baku)

2a giornata

Turchia-Galles (Mercoledì 16 giugno, ore 18.00 – Baku)

Italia-Svizzera (Mercoledì 16 giugno, ore 21.00 – Roma)

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Roma)

Svizzera-Turchia (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Baku)

Gruppo B

1a giornata

Danimarca-Finlandia (Sabato 12 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

Belgio-Russia (Sabato 12 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

2a giornata

Finlandia-Russia (Mercoledì 16 giugno, ore 15.00 – San Pietroburgo)

Danimarca-Belgio (Giovedì 17 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

3a giornata

Finlandia-Belgio (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – Copenaghen)

Gruppo C

1a giornata

Austria-Macedonia (Domenica 13 giugno, ore 18.00 – Bucarest)

Olandia-Ucraina (Domenica 13 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

2a giornata

Ucraina-Macedonia (Giovedì 17 giugno, ore 15.00 – Bucarest)

Olanda-Austria (Giovedì 17 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

3a giornata

Macedonia-Olanda (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Amsterdam)

Ucraina-Austria (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Bucarest)

Gruppo D

1a giornata

Inghilterra-Croazia (Domenica 13 giugno, ore 15.00 – Londra)

Scozia-Repubblica Ceca (Lunedì 14 giugno, ore 15.00 – Glasgow)

2a giornata

Croazia-Repubblica Ceca (Venerdì 18 giugno, ore 18.00 – Glasgow)

Inghilterra-Scozia (Venerdì 18 giugno, ore 21.00 – Londra)

3a giornata

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Londra)

Croazia-Scozia (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Glasgow)

Gruppo E

1a giornata

Polonia-Slovacchia (Lunedì 13 giugno, ore 18.00 – Dublino)

Spagna-Svezia (Lunedì 14 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 – Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Dublino)

Gruppo F

1a giornata

Ungheria-Portogallo (Martedì 15 giugno, ore 18.00 – Budapest)

Francia-Germania (Martedì 15 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

2a giornata

Ungheria-Francia (Sabato 19 giugno, ore 15.00 – Budapest)

Portogallo-Germania (Sabato 19 giugno, ore 18.00 – Monaco di Baviera)

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Budapest)

Ottavi di finale

1. 2A – 2B (Sabato 26 giugno, ore 18.00 – Amsterdam)

2. 1A – 2C (Sabato 26 giugno, ore 21.00 – Londra)

3. 1C – 3D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 18.00 – Budapest)

4. 1B – 3A/D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

5. 2D – 2E (Lunedì 28 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

6. 1F – 3A/B/C (Lunedì 28 giugno, ore 21.00 – Bucarest)

7. 1D – 2F (Martedì 29 giugno, ore 18.00 – Dublino)

8. 1E-3A/B/C/D (Martedì 29 giugno, ore 21.00 – Glasgow)

Quarti di finale

QF1: Vincente 6 – Vincente 5 (Venerdì 2 luglio, ore 18.00 – San Pietroburgo)

QF2: Vincente 4 – Vincente 2 (Venerdì 2 luglio, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

QF3: Vincente 3 – Vincente 1 (Sabato 3 luglio, ore 18.00 – Baku)

QF4: Vincente 8 – Vincente 7 (Sabato 3 luglio, ore 21.00 – Roma)

Semifinali

SF1: Vincente QF2 – Vincente QF1 (Martedì 6 luglio, ore 21.00 – Londra)

SF2: Vincente QF4 – Vincente QF3 (Mercoledì 7 luglio, ore 21.00 – Londra)

Finale

Vincente SF1 – Vincente SF2 (Domenica 11 luglio, ore 21.00 – Londra)