Zitti e buoni è la canzone più ascoltata al mondo

Stasera su Rai 4 diretta della seconda semifinale cui l’Italia non partecipa essendo qualificata di diritto all’atto finale, in programma sabato a Rotterdam (Olanda).

Måneskin favoriti sui canali di streaming musicali nella fattispecie Spotify.

Questa sera andrà in onda su Rai 4, dalle 20:45, la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2021. Ad esibirsi saranno i restanti 17 artisti in gara, la Finale sarà invece in onda su Rai 1 Sabato 22 Maggio e oltre che sugli schermi delle tv di tutta Europa, l’appuntamento sarà seguito anche dal vivo, con la partecipazione di 3.500 persone.

I dati di Spotify mostrano come questa edizione sia attesissima, con gli utenti della piattaforma che stanno ascoltando sia le canzoni in gara quest’anno – anche attraverso la playlist ufficiale dedicata a Eurovision 2021 – che i brani e gli artisti protagonisti delle edizioni precedenti.

Sulla serata i Måneskin hanno dichiarato:

“Ci sentiamo felici e onorati di poter partecipare all’Eurovision che è una vetrina enorme e un’opportunità straordinaria. Non vediamo l’ora di portare il nostro messaggio di libertà. Sarà bellissimo poi poter tornare a suonare dopo tanto tempo davanti al pubblico in presenza, e sarà molto emozionante misurarsi nuovamente con una platea internazionale a cui vogliamo trasmettere tutta la nostra carica. Ci siamo impegnati giorno dopo giorno per poter offrire una performance speciale e ci auguriamo che il risultato vi stupisca. Non vogliamo svelarvi altro perché puntiamo all’effetto sorpresa!”

I Måneskin gli artisti più ascoltati tra quelli in gara a Eurovision 2021 su Spotify

1. Italia – ZITTI E BUONI by Måneskin

2. Islanda – 10 Years by Daði Freyr

3. Finlandia – Dark Side by Blind Channel

4. Cipro – El Diablo by Elena Tsagrinou

5. San Marino – Adrenalina by Flo Rida, Senhit

6. Romania – Amnesia by Roxen

7. Francia – Voilà by Barbara Pravi

8. Svizzera – Tout l’univers by Gjon’s Tears

9. Malta – Je Me Casse by Destiny

10. Lituania – Discoteque by THE ROOP

La top 10 delle canzoni Eurovision 2021 più ascoltate a livello globale su Spotify

1. Italia – ZITTI E BUONI by Måneskin

2. Svezia – Voices by Tusse

3. Finlandia – Dark Side by Blind Channel

4. Norvegia – Fallen Angel by TIX

5. Francia – Voilà by Barbara Pravi

6. Cipro – El Diablo by Elena Tsagrinou

7. Danimarca – Øve Os På Hinanden by Fyr Og Flamme

8. Svizzera – Tout l’univers by Gjon’s Tears

9. Islanda – 10 Years by Daði Freyr

10. Olanda – Birth Of A New Age by Jeangu Macrooy

La top 10 delle canzoni Eurovision 2020 più ascoltate a livello globale su Spotify

1. Iceland – “Think About Things” by Daði Freyr Pétursson

2. Lithuania – “On Fire” by The Roop

3. Germany – “Violent Thing” by B-OK, Ben Dolic

4. Australia – “Don’t Break Me” by Montaigne

5. Norway – “Attention” by Ulrikke

6. Sweden – “Move” by The Mamas

7. Bulgaria – “Tears Getting Sober” by Victoria

8. Switzerland – “Répondez-moi” by Gjon’s Tears

9. Denmark – “Yes” by Ben & Tan

10. Israel – “Feker Libi” by Eden