Quest’estate FABRIZIO MORO torna live con “La mia voce tour 2022”, esibendosi dal vivo in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto, nei mesi di luglio e agosto.

Fabrizio Moro, durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso.

Per “La mia voce tour 2022”, Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: al piano Claudio Junior Bielli, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

Saranno due i concerti in Sicilia, organizzati da Puntoeacapo:

20 Agosto: ZAFFERANA ETNEA – ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO (Sotto il Vulcano Fest 2022, nell’ambito della programmazione realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Zafferana e alla rassegna annuale Etna in Scena)

22 Agosto: FINALE DI POLLINA (PA) – TEATRO PARCO URBANO (in collaborazione con il comune di Pollina e Aria di Eventi)

La scaletta dei concerti di Fabrizio Moro

Ogni concerto dell’artista di San Basilio è una sorpresa. Moro ha un repertorio molto vasto, e può cambiare scaletta da live a live. Tuttavia, di base la setlist di questo tour 2022 dovrebbe presentare queste canzoni:

– La mia voce

– Questa è benzina

– Svegliati

– Figli di nessuno

– Le cose che hai da dire

– Domani

– Tutto quello che volevi

– Eppure mi hai cambiato la vita

– Alessandra sarà sempre più bella

– Ho bisogno di credere

– Nun c’ho niente

– Sei tu

– Non mi avete fatto niente

– L’eternità

– Me’ nnamoravo de te

– Quasi

– Libero

– Sono come sono

– Continuare a cercare

– Il senso di ogni cosa

– Sono solo parole

– Portami via

– Pensa

– Parole rumori e giorni

– Da una sola parte

– Pace