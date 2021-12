Festival di Sanremo 2022: i titoli delle 25 canzoni in gara

In tutto saranno 25 gli artisti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston.

Il settantaduesimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 1º al 5 febbraio 2022

Per il terzo anno consecutivo, Amadeus sarà il Direttore Artistico della manifestazione.

Ecco i titoli delle 25 canzoni in gara

EMMA MARRONE – “Ogni volta è così” (Polydor/Universal Music Italy)

Per l’artista salentina, nostra rappresentante all’Eurovision Song Contest 2014, si tratta della terza partecipazione al Festival: secondo posto in coppia con i Modà nel 2011 e vittoria nel 2012 con “Non è l’inferno”. Autori del brano ancora non rivelati.

MASSIMO RANIERI – “Lettera al di là del mare” (-)

Presentò nel 2020 da fuori concorso “Mia ragione” e manca in gara dal 1997 (con “Ti parlerò d’amore”). All’attivo 5 partecipazioni: 1968, 1969, 1988 con la mitica e vincente “Perdere l’amore”, 1992 e appunto 1997.

SANGIOVANNI – “Farfalle” (Sugar Music)

Il nome di punta della casa discografica di Caterina Caselli – che gli ha mandato un videomessaggio in diretta durante la serata – è reduce dall’enorme successo ad Amici di Maria De Filippi e del singolo “Malibù”.

Giovanni Pietro Damian (suo nome all’anagrafe) firma il suo pezzo assieme ad Alessandro La Cava.

IVA ZANICCHI – “Voglio amarti” (SA Project Edizioni)

A distanza di 13 anni torna la donna più vincente della storia del Festival di Sanremo, con tre affermazioni su dieci partecipazioni (1967, 1969 e 1974). Nel 1969 rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest, non con “Zingara” ma con “Due grosse lacrime bianche” (13° posto).

Tra gli autori c’è Italo Ianne, che firmò assieme a Malgioglio “Ciao cara come stai?”, il pezzo con cui la cantante trionfò nel 1974.

ACHILLE LAURO – “Domenica” (Elektra Records/Warner Music Italy)

Per il quarto anno consecutivo sul palco del Teatro Ariston c’è Achille Lauro – in gara nel 2019, 2020 e ospite fisso nel 2021 – che porta in gara una canzone su cui ci dovrebbe essere sicuramente la sua firma.

Durante la sua presentazione ha annunciato che sarà accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più celebri al mondo, esibitosi anche di fronte al Papa.

AKA7EVEN – “Perfetta così” (Columbia/Sony Music Italy)

Anche AKA7even, all’anagrafe Luca Marzano, è reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi.e dalla conquista del premio “Best Italian Act” agli MTV Europe Music Awards 2021. Grande riscontro hanno avuto i singoli “Mi manchi” e “Loca”.

Porterà in gara un brano firmato da lui stesso oltre ad altri artisti, non rivelati.

MICHELE BRAVI – “Inverno dei fiori” (Virgin Records/Universal Music Italy)

Seconda partecipazione per il giovane cantante umbro dopo il successo “Il diario degli errori” con il quale si classificò al 4° posto nel 2017.

Tante le penne coinvolte nella scrittura del brano che porterà in gara il prossimo febbraio: oltre allo stesso Bravi ci sono Cheope (Alfredo Rapetti), Federica Abbate, Katoo (Francesco Catitti) e Raige (rapper in gara a Sanremo 2017 con Giulia Luzi).

GIANNI MORANDI – “Apri tutte le porte” (Epic/Sony Music Italy)

Ritorna dopo 22 anni l’”eterno ragazzo” di Monghidoro (BO). Questa sarà la sua settima partecipazione, con anche due edizioni da presentatore e direttore artistico (2011 e 2012) nel curriculum.

Il brano che porta in gara, non è un mistero, è firmato da Jovanotti che già quest’estate ha regalato a Morandi “L’allegria”, uno dei successi del 2021.

ANA MENA – “Duecentomila ore” (Epic/Sony Music Italy)

Debutta al Festival di Sanremo nonostante tante voci nei mesi precedenti la indicavano tra i partecipanti del Benidorm Fest spagnolo.

Si presenta con un brano firmato dal collega Rocco Hunt, con cui ha sfornato diverse hit nelle ultime estati, e Federica Abbate.

ELISA – “O forse sei tu” (Island Records/Universal Music Italy)

A 21 anni dall’ultima, unica e vincente partecipazione con “Luce (Tramonti a nord est)” torna in gara Elisa Toffoli che ha sicuramente firmato il suo brano.

Attualmente in radio è entrato in alta rotazione il singolo “Seta”, che fa da apripista al nuovo album in uscita nel 2022, un doppio disco con inediti sia in italiano che in inglese.

RKOMI – “Insuperabile” (Island Records/Universal Music Italy)

Alla prima partecipazione al Festival, il rapper milanese si presenta in singolo dopo i rumor insistenti che lo vedevano in gara in coppia con Elisa. All’attivo ha tre album, tutti certificati disco di platino e diversi posizionamenti al numero uno in classifica.

Dalle prime indiscrezioni Rkomi ha firmato il suo brano assieme ad Alessandro La Cava e altri autori, ancora ignoti.

DITONELLAPIAGA & DONATELLA RETTORE – “Chimica” (BMG)

Una debuttante, romana classe ’97, e una veterana della musica italiana, assente in gara da 27 anni. Ditonellapiaga ha recentemente pubblicato il suo primo EP, “Morsi”, mentre Rettore lo scorso anno aveva accompagnato La Rappresentante di Lista nella serata delle cover.

Sono autrici del pezzo sanremese in cui c’è anche la firma di Claudio Rego, storico compagno della Rettore.

MAHMOOD & BLANCO – “Brividi” (Island Records/Universal Music Italy)

Il nostro rappresentante eurovisivo nel 2019 a Tel Aviv, e vincitore del Festival lo stesso anno con “Soldi”, fa squadra con l’ultimo enfant prodige della musica italiana componendo una coppia che svetta già in testa alle previsioni dei bookmaker.

Entrambi hanno curato il testo della loro canzone; con loro ha lavorato il producer Michelangelo, nome di punta della scena trap-hip hop.

GIUSY FERRERI – “Miele” (Sony Music Italy)

Terza partecipazione a Sanremo dopo 2011, 2014 e 2017 per la seconda classificata della prima edizione di X Factor Italia e voce dei principali successi delle ultime estati italiane in coppia con Baby K e Takagi & Ketra.

Non sono ancora noti gli autori del brano di Giusy Ferreri, che tuttavia dovrebbe firmare il pezzo.

GIOVANNI TRUPPI – “Tuo padre, mia madre, Lucia” (Virgin Records/Universal Music Italy)

La penna e l’arte di Giovanni Truppi arrivano sul palco dell’Ariston per la prima volta dopo cinque album molto apprezzati dalla critica pubblicati tra il 2010 e il 2019.

La canzone, con uno dei titoli più intriganti della prossima edizione del Festival, è scritta dallo stesso Truppi.

FABRIZIO MORO – “Sei tu” (Warner Music Italy)

Due volte vincitore – con “Pensa” tra le Nuove Proposte nel 2007 e tra i Big nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta – torna in cerca di una vittoria con annessa partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Già nel 2018 a Lisbona ci regalò un emozionante 5° posto con lo stesso brano sanremese. Quest’anno si presenta con una canzone scritta di suo pugno, non si hanno informazioni sui co-autori.

HIGHSNOB & HU – “Abbi cura di te” (Believe Music, Warner Music Italy)

Il terzo duetto in gara al Festival di Sanremo 2022 vede insieme il rapper avellinese autore di “Harley Quinn” e la marchigiana già tra i 20 finalisti di Sanremo Giovani lo scorso anno con “Occhi niagara”.

Highsnob (Michele Matera) e Hu (Federica Ferracuti) sono anche gli autori del loro brano.

IRAMA – “Ovunque sarai” (Warner Music Italy)

Dopo aver vissuto lo scorso Festival di Sanremo da una camera d’albergo a seguito della positività al Covid di un membro del suo staff, Irama torna per riassaporare l’emozione del palco dell’Ariston con un brano in cui c’è la sua firma, ma non solo.

Per l’artista carrarese, vincitore di Amici di Maria De Filippi, si tratta della quarta partecipazione al Festival dopo 2016, tra le “Nuove Proposte”, 2019 e 2021.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – “Ciao ciao” (RCA Numero Uno/Sony Music Italy)

Il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, come Irama e Noemi, fa immediato ritorno al Festival dopo la fortunata partecipazione con “Amare” lo scorso febbraio, che ha lanciato la band del mondo elettropop-indie nel mainstream.

Quest’anno si ripresentano con “Ciao ciao”, scritta dagli stessi Lucchesi e Mangiaracina.

NOEMI – “Ti amo non lo so dire” (Columbia/Sony Music Italy)

Ritorna a Sanremo 2022 dopo il 14° posto con “Glicine” lo scorso anno, che ha rilanciato la sua carriera, spinta anche dal tormentone estivo “Makumba”, cantato con Carl Brave.

All’attivo, con quella del 2021, 6 partecipazioni al Festival tra le quali svetta il 2° posto del 2012 con “Sono solo parole” come miglior risultato.

“Ti amo non lo so dire” dovrebbe avere più firme, una di queste è Alessandro La Cava, già autore per Rkomi e Sangiovanni.

DARGEN D’AMICO – “Dove si balla” (Island Records/Universal Music Italy)

Prima presenza al Festival per il rapper milanese classe 1980 dalla carriera più che ventennale, anche se lo scorso anno due brani con la sua firma erano in gara: “Dieci” di Annalisa e “Chiamami per nome” di Michielin/Fedez.

“Dove si balla” è scritta dallo stesso Dargen D’Amico in collaborazione con Edwyn Roberts (co-autore di “Fai rumore” di Diodato), Gianluigi Fazio e Andrea Bonomo.

LE VIBRAZIONI – “Tantissimo” (Artist First)

Tre partecipazioni all’attivo per la band milanese (2005, 2018 e 2020), con miglior risultato – 4° posto – in occasione dell’ultima apparizione al Teatro Ariston con “Dov’è”.

Quest’anno il brano è firmato dal frontman Francesco Sarcina, Nicco Verrienti e Roberto Casalino (già autore di “Dov’è”).

YUMAN – “Ora e qui” (Universal Music Italy)

Il primo classificato di Sanremo Giovani 2021, nato a Roma da madre italiana e padre capoverdiano, era stato inserito da YouTube Music tra i 10 artisti più promettenti del 2019 ed è seguito dal produttore Francesco Cataldo.

TANANAI – “Sesso occasionale” (Sugar Music)

Il 26enne milanese accede a Sanremo 2022 con la seconda posizione nella serata di Sanremo Giovani. All’attivo ha diversi singoli di buon successo, tra cui spicca “Baby Goddamn” e un featuring nell’ultimo disco di Fedez, nel brano “Le madri degli altri”.

MATTEO ROMANO – “Virale” (Polydor/Universal Music Italy)

Per il giovanissimo cantante originario di Cuneo si tratta della conferma ad alti livelli dopo l’exploit avuto su TikTok – chissà che il titolo del pezzo sanremese nasconda un collegamento con questa vicenda – con il singolo “Concedimi”, disco di platino.