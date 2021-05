Fiorella Mannoia: il nuovo singolo "La gente Parla"

estratto dall’ultimo disco di inediti “PADRONI DI NIENTE”

Da venerdì 21 maggio sarà in radio “LA GENTE PARLA”, il nuovo singolo di FIORELLA MANNOIA estratto dal suo ultimo disco di inediti “PADRONE DI NIENTE”,

il nuovo singolo “La gente Parla” è disponibile in formato VINILE 180g, CD e DIGITALE ( http://smi.lnk.to/PadroniDiNiente ).

scritta da Amara e Simone Cristicchi, è una fotografia dei tempi attuali, un manifesto che immortala la frequente abitudine di molta gente di giudicare e criticare, sempre e comunque e, spesso, gratuitamente. Un sound folk è lo sfondo su cui si snoda questo brano, che racconta le “frasi piene di contraddizioni, frasi per tutte le occasioni” di chi parla, in fondo, tanto per parlare.

“Padroni di niente” è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, Fiorella, attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.

Questa la tracklist di “Padroni di niente”: “Padroni di Niente” (Amara), “Chissà Da Dove Arriva Una Canzone” (Ultimo), “Si È Rotto” (Enrico Lotterini, Fabio Capezzone, Fiorella Mannoia), “La Gente Parla” (Amara, Simone Cristicchi), “Sogna” (Edoardo Galletti, Fiorella Mannoia), “Olà” (Bungaro, Cesare Chiodo, Rakele, Fiorella Mannoia), “Eccomi Qui” (Bungaro, Cesare Chiodo, Carlo Di Francesco) e “Solo Una Figlia (con Olivia XX)” (Arianna Silveri).