Firenze Rocks torna nel 2022, super ospiti Green Day e Rhcp

Firenze Rocks torna nel 2022, L’edizione 2021 è riprogrammata dal 16 al 19 Giugno alla VISARNO ARENA

Live Nation Italia annuncia che Firenze Rocks, il festival che dal 2017 ha riportato Firenze al centro del panorama musicale internazionale, tornerà nell’estate 2022 e si terrà dal 16 al 19 giugno nella sua solita casa della Visarno Arena.

Mai avremmo pensato di dover rimandare il nostro appuntamento non una, ma due volte. La sicurezza di tutti rimane però l’assoluta priorità, e desideriamo garantirvi la migliore esperienza di festival possibile, quando la situazione ci permetterà di riunirci ancora.

Siamo molto felici di annunciare che i Green Day sono confermati come headliner della giornata di apertura del 16 Giugno 2022. I biglietti precedentemente acquistati (sia per la data originale dell’11 giugno 2020 che per il primo posticipo del 17giugno 2021) rimangono validi per la nuova data.

Confermata nella stessa giornata la presenza dei Weezer, band alternative rock statunitense, che salirà sul palco della Visarno Arena prima dei Green Day.

Firenze Rocks, super ospiti Green Day e Rhcp

Vi daremo presto informazioni sulla data dei Red Hot Chili Peppers, oltre ai nuovi annunci che andranno a completare la lineup del festival 2022.

Come abbiamo annunciato, la data di Vasco Rossi è stata riprogrammata nel 2022 fuori dal festival (ma sempre nella location della Visarno Arena) e i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi.

I possessori dell’abbonamento a 3 o 4 giorni, sia dell’edizione 2020 che 2021, potranno chiedere il rimborso entro il 27 maggio 2021. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Per ulteriori informazioni riguardo I biglietti precedentemente acquistati, vai su > www.firenzerocks.it/info-utili

Approfittiamo per ringraziare tutti dell’incredibile supporto e fiducia che ci avete dimostrato: i nostri partner, gli artisti e soprattutto voi tutti.

Stiamo già lavorando per garantirvi tutte le novità su cui avevamo iniziato a lavorare per l’edizione 2020, ma anche tanto altro che vi sveleremo prossimamente.

Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.