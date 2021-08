Gaetano Curreri degli Stadio, “Ha avuto un infarto, superato brillantemente”

Rino Palmeri di

01/08/2021

L’artista è stato colpito da un infarto mentre si trovava sul palco di San Benedetto del Tronto Gli Stadio, scrivono sui loro social che l’infarto e’ stato superato brillantemente da Gaetano Curreri “Sto meglio, ringrazio tutti per i messaggi e per l’affetto dimostratomi”: il sollievo per le condizioni di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, arriva in tarda mattina, dopo ore di paura. Il cantante bolognese, infatti era stato ricoverato presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo essere stato colto da un malore la scorsa notte mentre stava concedendo l’ultimo bis del concerto che ha tenuto a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Nel cuore e nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”. Il cantante, 69 anni, è svenuto sul palco poco prima di eseguire le ultime canzoni in scaletta (stava per interpretare «Piazza Grande»di Lucio Dalla): quando si è accasciato i suoi compagni lo hanno sorretto e alcuni medici presenti sul posto sono subito intervenuti per i primi soccorsi. Il concerto è stato immediatamente sospeso e Curreri è stato trasportato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno: è stato ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica e i medici si sono riservati la prognosi Gaetano Curreri, “Ha avuto un infarto, superato brillantemente” Il messaggio degli Stadio su Istagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STADIO (@stadio.official)

“Sto meglio, ringrazio tutti per i messaggi e per l’affetto dimostratomi”: il sollievo per le condizioni di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, arriva in tarda mattina, dopo ore di paura. Il cantante bolognese, infatti era stato ricoverato presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo essere stato colto da un malore la scorsa notte mentre stava concedendo l’ultimo bis del concerto che ha tenuto a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Nel cuore e nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”.

Il cantante, 69 anni, è svenuto sul palco poco prima di eseguire le ultime canzoni in scaletta (stava per interpretare «Piazza Grande»di Lucio Dalla): quando si è accasciato i suoi compagni lo hanno sorretto e alcuni medici presenti sul posto sono subito intervenuti per i primi soccorsi. Il concerto è stato immediatamente sospeso e Curreri è stato trasportato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno: è stato ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica e i medici si sono riservati la prognosi

Il messaggio degli Stadio su Istagram