Segnaliamo l’uscita discografica di VENERDI’ 06 AGOSTO del producer palermitano GAVRILL che pubblica in feat con il grande SERGIO FRISCIA per Carioca Records/Artist First il suo nuovo singolo dal titolo L’ESTATE STA FINENDO. Dal 21 Agosto online il Videoclip ufficiale del brano

Il brano, mixato e masterizzato dalle sapienti mani di Leo Curiale, presso il Master Play Studio uscirà sotto l’etichetta Carioca Records e sarà distribuito da Artist First.

Una canzone dalle sonorità pop anni Ottanta che racconta una favola, il sogno di due ragazzi che incrociano i loro sguardi per la prima volta tra le spiagge calde e affollate, creando un legame speciale. L’estate sta finendo (Gavrill – Friscia), in uscita il 6 agosto nelle radio e su tutte le piattaforme digitali, segna il ritorno alla canzone dell’attore protagonista di tanti successi televisivi e cinematografici, a sei anni di distanza dalla pubblicazione dell’album L’altro me.

Sergio Friscia Afferma