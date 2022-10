vede anche la partecipazione di Mecdoux e Natalie Major

Dal 14 ottobre “The man who can’t be moved” il nuovo brano di Gavrill che vede la partecipazione di Mecdoux, artista belga che vanta più di 5.000.000 di ascolti su spotify e Natalie Major, voce del singolo, già collaboratrice di uno dei dj/producer più influenti al mondo, l’olandese Tiesto, oltre a collaborazioni prestigiose con artisti come Showtek e Brooks.

Gavrill afferma:

“Avevo bisogno di riconnettermi con il passato, per pensare al futuro.” Infatti “The Man Who Can’t Be Moved” dà una nuova veste al celebre brano dei “The Script” grazie a un ritornello totalmente inedito. Sonorità pop sognanti, convergono verso un sound melodico e pieno di energia.

Il brano sarà rilasciato da “Paraiso Records” distribuita da Warner Music Belgio.