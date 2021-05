Gigi D’Alessio ritorna in Sicilia. L’artista partenopeo sarà in tour alle Cave di Cusa il 28 Agosto presso Mazzara del Vallo (Tp)



Gigi D’Alessio parla del suo tour “ Mani e Voce”

“È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto questa estate per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!”.

Gigi D’Alessio in concerto alle Cave di Cusa, unica data in Sicilia

Ecco le prime date del tour Mani e Voce

prodotto e organizzato da Friends&Partners (calendario in aggiornamento):

9 luglio: ROMA – CAVEA

17 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

19 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

27 luglio: CASERTA – REAL BELVEDERE DI SAN LEUCIO

14 agosto: CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

22 agosto: FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

28 agosto: CAMPOBELLO DI MAZZARA (TP) – CAVE DI CUSA

