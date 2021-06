in scena il legame speciale tra Mia Martini e Loredana Berte’.

Debutta in prima assoluta, il 7 agosto a Modica(RG), Sorelle- Mia e Loredana, il primo spettacolo, diretto da Mario Incudine e prodotto da Oddo Management e Teatro Ariston di Trapani, che porta in scena il legame speciale tra due artiste e, soprattutto, due sorelle come Mia Martini e Loredana Berte’.

“Due stelle che si specchiano sul Tirreno. Due stelle che brillano fieramente di luce propria…che ogni tanto fanno a gara a chi splende di più.”

Mia, composta e attenta agli occhi degli altri. Loredana, trasgressiva e provocatrice.

Così diverse, ma così complementari. Due facce della stessa medaglia: complici e qualche volta rivali, destinate ad essere legate dallo stesso sorriso.

Giorgia La Commare interpetra “Sorelle”

Uno spettacolo che sfiora con delicatezza le corde dell’anima delle due protagoniste raccontando la sofferenza, l’amore e alcuni lati inediti del loro carattere e della loro personalità.

A vestire i panni di Mia e di Loredana, una sola ed unica interprete, la giovane artista La Commare, cantante, attrice, musicista,e in questo caso anche autrice del testo.

Un raffinato momento di teatro-canzone, un tuffo negli anni ‘70, ‘80, fino ad arrivare al tragico 12 maggio 1995. Ogni canzone, eseguita rigorosamente da una live band, ed ogni monologo, saranno tasselli che serviranno a completare il puzzle, composto abilmente dalla regia di Mario Incudine.

Le melodie che hanno lasciato un’impronta indelebile nella canzone italiana e nella vita di ognuno, guideranno gli spettatori in un viaggio di emozioni, note, vita, di affetti e sofferenze, gioie e dolori, speranze.

Le stelle non si spengono mai… ”

Calendario tournèe Sorelle (in aggiornamento)

7 agosto Modica(Ragusa)

9 agosto Mazara del vallo (Trapani)

21 Agosto Valderice (TP)

1 settembre Roma

5 settembre Pantelleria (Trapani)