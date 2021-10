CARLO VERDONE e CLAUDIA GERINI i protagonisti del Video

Dall’8 ottobre in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali il nuovo album “HO CAMBIATO TANTE CASE”

Federico Zampaglione incontrerà i fan per presentare il disco a

Roma, Milano, Modena, Napoli

“Ho cambiato Tante Cose” il nuovo Album dei Tiromancino

È online il video ufficiale di “DOMENICA”, il nuovo singolo dei TIROMANCINO che anticipa l’uscita del nuovo album della band di FEDERICO ZAMPAGLIONE “HO CAMBIATO TANTE CASE”, in digitale e nei negozi tradizionali dall’8 ottobre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

Il video, diretto da Federico stesso, vede la partecipazione, oltre dei suoi musicisti, di amici e familiari del cantautore e regista romano tra cui la moglie Giglia Marra, la figlia Linda, il padre Domenico, Rosa Enginoli, il rapper romano Gianni Bismark, CARLO VERDONE e CLAUDIA GERINI, che si ritrovano così a collaborare su un set dai tempi di “Grande Grosso e Verdone” del 2008.

Il Leader dei Tiromancino racconta



“Per questo video la volontà – racconta Zampaglione – era quella di ricreare la stessa atmosfera che viviamo spesso la domenica a casa, quando ci si ritrova in famiglia e con amici. Mi è sembrato quindi naturale chiamare la mia vera famiglia e gli amici per condividere un momento così bello della mia vita e della mia musica”.

“HO CAMBIATO TANTE CASE” sarà disponibile in versione tradizionale in diversi formati:

– cd minigatefold accompagnato da un BOOKLET di 18 pagine

– vinile nero gatefold con busta personalizzata

– vinile color rame autografato in vendita in esclusiva su AMAZON

– cd autografato + zaino brandizzato in vendita in esclusiva su https://shop.universalmusic.it/products/ho-cambiato-tante-case-cd-autografato-zainetto.

È possibile trovare qui https://vir.lnk.to/hctc il link per poter preordinare il disco oltre al link per il pre-save su Spotify, il pre-add su Apple Music e il pre-order su iTunes.

FEDERICO ZAMPAGLIONE, che torna così a vestire i panni del cantautore dopo una lunga pausa per dedicarsi al suo ultimo film “MORRISON” che tante soddisfazioni ha regalato a lui (in versione regista e coautore della sceneggiatura) e al cast del film, incontrerà i suoi fan durante alcuni appuntamenti in giro per l’Italia.

Questi i primi incontri confermati:

8 Ottobre Roma, Discoteca Laziale (via Mamiani 62/A)ore 18:00 firma copie

11 Ottobre Milano, Mondadori (Piazza Duomo) ore 18:30 firma copie con mini live

12 Ottobre Modena, Mondadori (Cinema Victoria) ore 19:00 firma copie con mini live

14 Ottobre Napoli, Feltrinelli (P.zza Dei Martiri) ore 1830 firma copie con mini live