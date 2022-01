Coachella 2022, nelle date di domenica 17 e 24 aprile- INDIO, CALIFORNIA

I Måneskin annunciano la loro partecipazione ad uno dei più iconici festival del mondo

I Måneskin parteciperanno al Coachella 2022, nelle date di domenica 17 e 24 aprile. Si esibiranno a fianco dei più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia.

La band porterà live le sonorità dell’album “Teatro d’Ira – Vol. I” (certificato disco di platino e con oltre un miliardo di ascolti su Spotify) nel corso dell’estate 2022, con una tournée che li vedrà protagonisti dei più importanti festival europei e del mondo – oltre al Coachella -, come il Rock in Rio, il Rock Am Ring, il Reading & Leeds Festival e il Lollapalooza. Ulteriori date saranno annunciate presto.

Con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano “ZITTI E BUONI” (cinque dischi di platino, contenuto nell’album “Teatro d’Ira – Vol. I”) fino al premio “Best Rock” agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, la doppia nomination ai BRIT Awards come “International Group” e “International Song” e l’inclusione di “I WANNA BE YOUR SLAVE” (triplo disco di platino) nella “Top 10 Tracks of 2021” secondo BBC.

FESTIVAL 2022

Domenica 17 e 24 aprile 2022 || Indio (California, USA) @ Coachella

Venerdì 3 giugno 2022 || Nürburgring (Germania) @ Rock Am Ring

Sabato 4 giugno 2022 || Zeppelinfeld (Germania) @ Rock Im Park

Da Giovedì 9 a Domenica 12 giugno 2022 II Nickelsdorf (Austria) @ Nova Rock (Day TBC)

Sabato 18 giugno 2022 || Landgraaf (Paesi Bassi) @ Pink Pop

Mercoledì 29 giugno 2022 || Gdynia (Polonia) @ Open’er Festival

Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio || Werchter (Belgio) @ Rock 2022 Werchter

Venerdì 1 luglio 2022 || Stoccolma (Svezia) @ Lollapalooza Stockholm (Day 1)

Giovedì 14 luglio 2022 || Tønsberg (Norvegia) @ Slottsfjell Festival

Domenica 17 luglio 2022 || Parigi (Francia) @ Lollapalooza Paris (Day 2)

Giovedì 21 luglio 2022 || Valencia (Spagna) @ Diversity Festival

Venerdì 26 agosto 2022 || Leeds (UK) @ Reading & Leeds Festival

Domenica 28 agosto 2022 || Reading (UK) @ Reading & Leeds Festival

Giovedì 8 settembre 2022 || Rio de Janeiro (Brasile) @ Rock in Rio