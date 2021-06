I Saint Motel arrivano in Italia al Circolo Magnolia di Milano

in arrivo un nuovo album "The Original Motion Picture Soundtrack"

I Saint Motel arrivano in Italia per una data imperdibile il 6 aprile 2022 al Circolo Magnolia di Milano.

Originario di Los Angeles, il gruppo è composto da A.J. Jackson (voce), Aaron Sharp (chitarra), Dak Lerdamornpong (basso) e Greg Erwin (batteria).

La band ha da poco annunciato che pubblicherà il suo nuovo tanto atteso album The Original Motion Picture Soundtrack il 25 giugno 2021. Per annunciare l’arrivo del disco, i Saint Motel hanno anche condiviso un nuovo singolo intitolato “It’s All Happening”.

In questo nuovo progetto discografico la band di Los Angeles sogna la propria esperienza cinematografica sotto forma di album, mentre le sue canzoni attraversano storie di amore, pericolo e trionfo impossibile. “Ci piacerebbe se avesse lo stesso effetto di un grande film, in cui ti senti parte dell’avventura”, ha condiviso il frontman dei Saint Motel A/J Jackson. “E proprio come l’eroe, esci dal viaggio una nuova versione di te stesso, una versione modellata da ciò che hai incontrato lungo la strada”.

The Original Motion Picture Soundtrack incarna un suono opulento fedele al suo scopo ambizioso. Coprodotto dal frontman A/J Jackson e dal vincitore del Grammy Award Mark Needham (The Killers, Dolly Parton, Chris Isaac), l’album continua l’abitudine di Saint Motel di confondere gioiosamente i generi, introducendo elementi di tutto, dal pop sinfonico alla big band.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12 di giovedì 10 giugno 2021. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 11 giugno alle ore 12 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.