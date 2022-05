Il Concerto del Primo Maggio di Roma 2022, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, batte tutti i record delle scorse edizioni: in tv su Rai 3, in radio su Rai Radio2, dal vivo in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e facendo impazzire i social!

Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina, il Concerto del Primo Maggio 2022 ha assunto un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza. “Al lavoro per la pace” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022. Un racconto collettivo attraversato da tanta musica che ha restituito una fotografia attendibile della scena italiana di oggi e di domani ospitando – rigorosamente dal vivo – alcune delle nuove e più rilevanti realtà affiancate a nomi storici e icone della musica italiana. L’evento è stato presentato – per il quinto anno consecutivo – da AMBRA ANGIOLINI affiancata da BUGO con spazio a tutti gli artisti del concertone per un grande racconto collettivo.

Una giornata di aggregazione e consapevolezza che ha sollecitato il confronto sui temi che riguardano la nostra vita sociale: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, giovani, tolleranza e accoglienza.

Migliaia di persone sono arrivate fin dalla mattina di ieri, domenica 1 maggio, davanti all’imponente palco, che permette il più grande concerto gratuito di musica rigorosamente live in Europa. La parte principale della Piazza ha raggiunto la capienza massima di circa 60 mila persone già nel pomeriggio. A queste, si sono aggiunte altre decine di migliaia di persone in tutta la cornice circostante fino alla fine del Concertone, con il risultato che centinaia di migliaia di persone hanno gremito Piazza San Giovanni in ogni ordine di posti!

Record anche per la diretta su Rai 3 con picchi del 13,8% e quasi 3 milioni di spettatori.

Aumentando in media di circa 4 punti di share rispetto al 2021 e di circa 2 punti rispetto al 2019, il Concerto del Primo Maggio – prima parte (dalle 16:29 alle 18:57) ha conquistato 945.000 spettatori con l’8.2% di Share e Concerto del Primo Maggio – seconda parte, (in onda dalle 21:16 alle 00:23) ha incollato 1.667.000 spettatori (10.4%), trasmesso in diretta da Piazza San Giovani in Laterano su Rai 3.

Massimo Bonelli, organizzatore e direttore artistico del Primo Maggio Roma.

«Da quando organizzo il Concertone non penso di aver mai visto la piazza gremita come ieri sera e anche il pubblico a casa ci ha premiato. La scelta di portare la musica attuale al Primo Maggio, una decisione che ho sempre difeso in queste settimane, ci ha dato la possibilità di dare nuova linfa a un evento storico. L’incontro tra artisti iconici, abituati alle grandi folle, e artisti d’avanguardia e giovanissimi, ci ha permesso di rendere questa Piazza “l’emporio della musica italiana”, in cui il pubblico non ha smesso mai di cantare. La musica attuale è come un elisir di lunga vita per quello che è ancora il più grande live gratuito di musica in Europa. Un grande evento che ho l’enorme onore di organizzare e dirigere ormai da 8 anni»

La strategia di comunicazione digital in linea con la scelta della line up, per questa edizione ha puntato all’interazione con il pubblico dei giovanissimi: il nuovo account TikTok di Primo Maggio Roma ha conquistato oltre 72mila like, con l’utilizzo di #1M2022 pari a +3,8M di visualizzazioni e al coinvolgimento nello storytelling di creator e influencer.

L’incremento organico delle follower base su Facebook, Instagram e Twitter riconfermano l’interesse anche del pubblico già fan del brand: i contenuti hanno raggiunto fra il 29 aprile e il 1 maggio una reach di 5.034.333 con impression pari a 12.967.786.

#1M2022 è stato in tendenza dal 30 aprile al 2 maggio, con menzioni principali ad Ambra, Bugo, Mengoni, Coez, Ariete e Gazzelle.

L’intero evento è disponibile su Rai Play.