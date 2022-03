L’estate siciliana si arricchisce di un concerto atteso da molti anni.

il 28 agosto a Villa Bellini. Il Summer tour 2022, prodotto da Andamento e Vulcano è organizzato in Sicilia da Show Biz e Live Spettacoli. I biglietti sono già in vendita e si possono acquistare online su Ticketone e nel circuito Box Office Catania (www.ctbox.it).

Con la sua musica e il suo immaginario, Frah Quintale ha saputo creare una vision perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni, e quella freschezza che caratterizza ogni suo brano. Un artista dalle intuizioni sempre originali che, pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.



Il calendario del Tour è in aggiornamento. Al momento sono state previste solo sei date: Lido di Camaiore (LU) 24 giugno, Padova – Sherwood Festival 7 luglio, Roma – Rock in Roma 20 luglio, Igea Marina (RN) – Beky Bay 3 agosto, Catania – Villa Bellini 28 agosto e Milano – Carroponte 3 settembre.