porterà il suo irriverente live show per 5 speciali tappe in giro per la penisola.

Dopo i tanti sold out e le date europee il comico riparte con il nuovo tour estivo, “Da Vivo”. L’8 agosto sarà all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea

In partenza a luglio, il tour estivo di Angelo Duro, “Da Vivo”, porterà il suo irriverente live show per 5 speciali tappe in giro per la penisola. Con la sua comicità dissacrante, Duro sdogana i tipici stereotipi del comico e colpisce nel segno con il suo inconfondibile carattere scontroso, e attraverso i suoi racconti e ragionamenti, porta il pubblico alla riflessione su temi universali, fino a smuovere le coscienze.

Angelo Duro all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea

Angelo sarà il 14 luglio all’Anfiteatro Romano di Terni, il 25 luglio al Balena Festival di Genova, il 28 luglio al Teatro Romano di Verona, il 29 luglio al Lu Quarter di Alghero e infine l’8 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT), con la collaborazione del Comune di Zafferana Etnea. Le prevendite per la data di Verona saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di martedì 26 aprile. I biglietti per tutte le altre date saranno invece acquistabili a partire dalle ore 14.00 di venerdì 22 aprile.

La cosa che differenzia Angelo Duro nel panorama comico nazionale è il carattere. È il suo essere rissoso, scontroso, respingente, a renderlo unico. Con un atteggiamento del genere, sembrerebbe difficile empatizzare con una platea invece, lui ci riesce. Il pubblico lo ama per questa sua schiettezza e gli concede, e permette, di dire qualunque cosa. O anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca, perché sì, lui, ha fatto anche questo, ed è stato un trionfo.

Angelo Duro è pronto per un altro tour di successo.