si aggiungono nuove DATE AL TOUR ESTIVO “MAGICA MUSICA”

Venerus nuove date si aggiungono al tour Estivo “Magica Musica”

Il tour estivo di Venerus, astro nascente del cantautorato italiano, fa tappa in nuove città comunicate oggi, dove porterà dal vivo l’atmosfera di “Magica Musica”, il suo album di debutto uscito il 19 febbraio scorso.

Venerus dichiara

“Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità, sia per il pubblico che per la Musica. – dichiara Venerus – È per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate.”

Da venerdì 7 maggio è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Appartamento”, il singolo estratto da “Magica Musica” che vede la partecipazione di Frah Quintale, rivelazione della scena street pop italiana.

Il brano, coprodotto insieme a MACE, è la metafora di un cuore che si apre ad un amore, dandogli pieno accesso e lasciando che questo sentimento possa “guardarci dentro, venire ad abitarci, cambiare arredamento”.

Il video, diretto da Cleopatria, è girato live dal palco di Santeria Toscana a Milano, una venue, punto di riferimento per la scena dei concerti della città.

Il disco contiene 16 tracce, di cui 12 coprodotte con Mace, e vanta collaborazioni eterogenee: Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing. Anticipato da “Canzone per un amico” e “Ogni pensiero vola”, in “Magica Musica” si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito.

“Magica Musica” sorprende ad ogni traccia dove Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale che trasferirà sul palco dei suoi live, trasmettendo quell’atmosfera onirica nella dimensione della performance.

Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus nel suo disco d’esordio esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo.

Magica Musica ecco le date:

1 luglio 2021 – Stupinigi Sonic Park – Nichelino (TO)

4 luglio 2021 – Ferrara Sotto le Stelle – Ferrara – SOLD OUT

10 luglio 2021 – Cavea Auditorium Parco Della Musica – Roma

13 luglio 2021 – Pistoia Blues – Storytellers – Pistoia

20 luglio 2021 – Moonland – Sarzana (SP) – NUOVA DATA

23 luglio 2021 – SEI Festival – Melpignano (Lecce)

24 luglio 2021 – Locus Festival Preview – Minervino Murge (BAT)

25 luglio 2021 – Meeting del Mare – Marina di Camerota (SA)

29.07.2021 Milano, M̶I̶ ̶A̶M̶I̶ MI MANCHI @ Castello Sforzesco (Milano) – SOLD OUT

1 agosto 2021 – Ortigia Sound System – Siracusa – NUOVA DATA

13 agosto 2021 – Color Fest – Maida (CZ)

25 agosto 2021 – NoSound Urban Fest – Servigliano (FM)

27 agosto 2021 – Anfiteatro del Venda – Galzignano Terme (PD) – NUOVA DATA

3 settembre 2021 – Spazio Polaresco – Bergamo – NUOVA DATA

8 settembre 2021 – Live Rock Festival – Acquaviva (SI)

12 settembre 2021 – Arena Puccini – Bologna – NUOVA DATA

I posti attualmente disponibili per il concerto al Castello Sforzesco sono esauriti. Dice Italy confida nell’allentamento delle misure di contenimento del contagio e dunque in una nuova allocazione di biglietti per la data. Il consiglio è quello di mettersi in lista su @diceitaly: qualora dovessero riaprire la vendita sarete così i primi a saperlo.

Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus